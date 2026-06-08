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Kvartálny zisk výrobcu polievok Campbell's vzrástol takmer dvojnásobne
Čistý zisk najväčšieho výrobcu polievok na svete dosiahol za 3. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, 124 miliónov USD (106,53 milióna eur).
Autor TASR
Camden 8. júna (TASR) - Americký potravinársky koncern Campbell's Company oznámil za 3. kvartál svojho súčasného obchodného roka výrazný rast čistého zisku napriek poklesu tržieb. Navyše, v prípade sledovaného upraveného zisku prekonal očakávania trhov. Výsledky podporil najmä program znižovania nákladov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk najväčšieho výrobcu polievok na svete dosiahol za 3. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, 124 miliónov USD (106,53 milióna eur). Na akciu to znamená 41 centov. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť čistý zisk 66 miliónov USD alebo 22 centov/akcia.
Pozitívne sa vyvíjal aj zisk upravený o mimoriadne položky. Ten dosiahol 150 miliónov USD a na akciu 50 centov. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 48 centov/akcia. Výsledky podporil program znižovania nákladov a v rámci neho optimalizácia dodávateľského reťazca.
Tržby však klesli. Dosiahli 2,36 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 4,5 %. Tesne tak zaostali za odhadmi analytikov. Klesli najmä tržby v divízii drobného pečiva, a to o 7 %. Pokles však zaznamenala aj divízia jedál a nápojov, konkrétne o 2 %. V 3. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka pritom táto divízia vykázala rast o 15 %.
Firma teraz očakáva, že organické čisté tržby klesnú za celý obchodný rok o 1 % až 2 %. Upravený celoročný zisk na akciu odhaduje Campbell's Company v rozmedzí od 2,15 USD do 2,25 USD.
(1 EUR = 1,164 USD)
Čistý zisk najväčšieho výrobcu polievok na svete dosiahol za 3. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, 124 miliónov USD (106,53 milióna eur). Na akciu to znamená 41 centov. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť čistý zisk 66 miliónov USD alebo 22 centov/akcia.
Pozitívne sa vyvíjal aj zisk upravený o mimoriadne položky. Ten dosiahol 150 miliónov USD a na akciu 50 centov. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 48 centov/akcia. Výsledky podporil program znižovania nákladov a v rámci neho optimalizácia dodávateľského reťazca.
Tržby však klesli. Dosiahli 2,36 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 4,5 %. Tesne tak zaostali za odhadmi analytikov. Klesli najmä tržby v divízii drobného pečiva, a to o 7 %. Pokles však zaznamenala aj divízia jedál a nápojov, konkrétne o 2 %. V 3. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka pritom táto divízia vykázala rast o 15 %.
Firma teraz očakáva, že organické čisté tržby klesnú za celý obchodný rok o 1 % až 2 %. Upravený celoročný zisk na akciu odhaduje Campbell's Company v rozmedzí od 2,15 USD do 2,25 USD.
(1 EUR = 1,164 USD)