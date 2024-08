Kvôli eurofondom si SR požičia od banky Rady Európy 300 miliónov eur

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovensko si požičia od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE) 300 miliónov eur na spolufinancovanie projektov z nového programového obdobia eurofondov 2021 - 2027. Žiadosť o prvé čerpanie úveru vo výške maximálne 50 % z plánovanej sumy by malo Slovensko zaslať najneskôr do roka od podpisu rámcovej zmluvy. Vyplýva to z návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou, ktorú v stredu schválila vláda.



Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko 2021 - 2027 je 12,594 miliardy eur, národný príspevok je 3,550 miliardy eur, z čoho 2,356 miliardy eur tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu. Rámcový úver od RB RE v sume 300 miliónov eur je určený na spolufinancovanie výdavkov štátneho rozpočtu, a to na ciele - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, Európa bližšie k občanom a Fond na spravodlivú transformáciu.



Rozvojová banka Rady Európy je finančnou inštitúciou so sídlom v Paríži, ktorá má charakter multilaterálnej rozvojovej banky so sociálnym zameraním. Je právne a finančne samostatná a predstavuje hlavný nástroj politiky solidarity rozvíjanej Radou Európy. RB RE má 43 akcionárov (krajín) a hlavná pridaná hodnota banky spočíva v jej sociálnom mandáte. Slovenská republika je členom RB RE od 22. decembra 1998.



V programovom období 2014 - 2020, na spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu, čerpala Slovenská republika od RB RE rámcový úver v celkovej sume 600 miliónov eur, keď zmluva z roku 2015 bola pôvodne na 300 miliónov eur a v roku 2020 bol podpísaný dodatok na ďalších 300 miliónov eur. Celkové operácie RB RE v Slovenskej republike sú vo výške približne 1,1 miliardy eur.