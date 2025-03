Kvôli prácam na úseku Bytča - Žilina budú premávať autobusy

Žilina 24. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upravuje od 29. marca do 7. apríla dopravu v úseku Bytča - Žilina. Ako v pondelok informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický, dôvodom sú nevyhnutné stavebné práce realizované Železnicami Slovenskej republiky. Počas výluky ZSSK upraví cestovné poriadky diaľkových vlakov a pre regionálne vlaky zavedie náhradnú autobusovú dopravu.



"Práce súvisia s modernizáciou trate a konverziou napätia trolejového vedenia, čo zvýši spoľahlivosť a efektivitu železničnej dopravy na hlavnej trase Bratislava - Žilina - Košice," priblížil Drevický.



Od soboty 29. marca od 7.30 h až do nedele 6. apríla do 18.00 h nebudú premávať rýchliky s označením R 7xx v úseku Považská Bystrica - Žilina. "Expresné vlaky 5xx a 6xx budú v úseku s výlukou vedené dieselovým hnacím vozidlom, čo môže spôsobiť približne 20- až 25-minútové meškania," upozornil hovorca ZSSK.



Doplnil, že všetky osobné vlaky budú v úseku Púchov - Žilina nahradené autobusmi počnúc vlakmi Os 3305 a 3310 v sobotu 29. marca a končiac vlakmi Os 3327 a 3328 v pondelok 7. apríla.