Kvóty EÚ na dovoz agrokomodít z Ukrajiny budú vyššie ako pred vojnou

Brusel 6. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) a Ukrajina rokujú o novej dohode, ktorá stanoví nové kvóty na dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen pre agentúru Reuters naznačil, že kvóty budú „niekde medzi“ súčasnými úrovňami a dočasnými výnimkami udelenými Ukrajine v roku 2022 po začatí ruskej invázie. Informuje o tom spravodajca TASR.



EÚ dočasne pozastavila clá a kvóty na poľnohospodárske produkty z Ukrajiny po ruskej invázii z februára 2022. Platnosť tohto systému vypršala 5. júna 2025. Od piatku sa tak Ukrajina vrátila k režimu kvót, ktorý existoval pred vojnou. Brusel aj Kyjev však rokujú o novej dlhodobej dohode, na základe ktorej chce EÚ dosiahnuť rovnováhu medzi podporou Ukrajiny a rešpektovaním záujmov európskych farmárov, ktorí sa obávajú prílevu lacného dovozu z Ukrajiny.



„To, o čom sa bude rokovať, bude niečo medzi kvótami stanovenými v súčasnej dohode o voľnom obchode a autonómnymi obchodnými opatreniami,“ vysvetlil Hansen.



Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou sa vzťahuje na obchodnú dohodu, ktorá existovala medzi oboma stranami pred vojnou. Autonómne obchodné opatrenia odkazujú na rozhodnutie EÚ dočasne pozastaviť kvóty na ukrajinský dovoz.



Ukrajinský minister poľnohospodárstva Vitalij Koval naznačil, že Kyjev bude presadzovať takú dohodu s EÚ, ktorá by obsahovala lepšie podmienky ako pred vojnou. „Dúfame, že to bude zvýšenie kvót v porovnaní s rokom 2021,“ cituje ministra Reuters.



Európski farmári sa sťažujú, že napríklad dovoz lacného cukru z Ukrajiny, povolený na základe výnimiek udelených Bruselom, poškodzuje domácu produkciu. EÚ vlani v reakcii na prudký nárast dovozov z Ukrajiny spustila „núdzové brzdy“ alebo opätovne zaviedla kvóty na produkty ako cukor a vajcia.



Ukrajinský dovoz cukru do EÚ stúpol na 400.000 ton v sezóne 2022/23 a na vyše 500.000 ton v sezóne 2023/24, čím ďaleko prekročil predvojnovú kvótu vo výške 20.000 ton.



Hansen povedal, že nové kvóty na cukor budú vyššie ako tie z predvojnových dohôd, lebo EÚ podľa neho dokáže absorbovať určité množstvo týchto produktov. Priznal ale, že v prípade cukru, hydiny a vajec ide o citlivé otázky z pohľadu Európanov.



Rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa začali 2. júna. Hansen pripúšťa uzavretie dohody do začatia letnej sezóny, technicky je to podľa neho uskutočniteľné. „Naša solidarita s Ukrajinou je rovnako silná ako kedykoľvek predtým, a preto sme rozhodnutí uzavrieť túto dohodu čo najrýchlejšie,“ odkázal.



Agrokomodity tvorili vlani 60 % ukrajinského exportu, ktorý mal hodnotu 41,6 miliardy dolárov. EÚ kúpila asi 60 % týchto produktov v hodnote takmer 13,5 miliardy eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)