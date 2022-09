Kwarteng sa zameriava na rast, nie na pohyby trhu

Londýn 25. septembra (TASR) - Britský minister financií Kwasi Kwarteng sa sústredil na podporu dlhodobejšieho hospodárskeho rastu, nie na krátkodobé pohyby na trhu. Uviedol to v nedeľu pre televíznu a rozhlasovú stanicu BBC v reakcii na kritiku za prudký pokles britskej libry a dlhopisov po tom, ako tento týždeň zverejnil prvé vyhlásenie o finančnej politike od nástupu do funkcie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kwarteng zrušil najvyššiu sadzbu dane z príjmu v krajine a zrušil plánované zvýšenie daní z príjmu právnických osôb. A to všetko navyše k mimoriadne drahému plánu dotácií na účty za energie pre domácnosti a podniky.



Libra v piatok (23. 9.) klesla voči americkému doláru o viac ako 3 % na najnižšiu úroveň od roku 1985 a oslabila aj voči euru a japonskému jenu. A štátne dlhopisy zaznamenali najprudší denný výpredaj za celé desaťročia.



V nedeľu Kwarteng obhajoval tieto opatrenia ako podporu ekonomike v reakcii na otrasy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a zvýšenie cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu.



"Ako minister financií nekomentujem pohyby na trhu. Zameriavam sa na rast ekonomiky a zabezpečenie toho, aby Británia bola atraktívnym miestom na investovanie," povedal pre BBC, keď obhajoval svoju fiškálnu politiku napriek rizikám, že podporí ďalší rast inflácie.



"Neexistuje cesta, že by vláda nemala reagovať fiškálne expanzívnym spôsobom na podporu ekonomiky, podporu našich ľudí v súvislosti s týmito dvomi bezprecedentnými šokmi," vyhlásil Kwarteng, podľa ktorého je za riešenie inflácie zodpovedná centrálna banka Bank of England (BoE) a jej guvernér Andrew Bailey.



BoE tento týždeň zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 2,25 %, čo jej najvyššia úroveň za takmer 14 rokov.



"Majú za úlohu riešiť infláciu, nepracujú izolovane, a preto som povedal, že sa s guvernérom budem stretávať dvakrát týždenne. A budeme zdieľať nápady, ale samozrejme, je úplne nezávislý," poznamenal Kwarteng.



Na otázku, či sa obáva úrovne inflácie, Kwarteng povedal: "Som si istý, že banka to rieši."