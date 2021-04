Kyberbezpečnosť bude kľúčovou pri dopyte po riadených IT službách

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kybernetická bezpečnosť bude tento rok kľúčovým segmentom dopytu po riadených IT službách. Myslí si to spoločnosť Zebra Systems – distribútor riešení N-able. Podľa firmy budú mať na poskytovanie manažovaných IT služieb zásadný vplyv štyri hlavné trendy kyberútokov.



V prvom rade ovplyvní trh riadených služieb podľa spoločnosti ransomvér. "Okrem už tradičného šifrovania dát napadnutých organizácií zdokonalili útočníci svoje vydieranie o hrozbu zverejnenia citlivých dát, ktoré by poškodili reputáciu či boli predmetom vysokej pokuty za nedodržanie GDPR," vysvetlili odborníci. Hrozbou sú i nové vektory útokov. E-mailová komunikácia podľa expertov síce naďalej zostáva hlavným distribučným kanálom malvéru, útočníci však stále viac využívajú otvorené internetové porty a RDP protokol, a to najmä pri útokoch na vzdialených pracovníkov.



Trh riadených služieb ovplyvnia podľa odborníkov aj bezsúborové útoky. "Pretože väčšina antivírusových programov skenuje iba súbory, útočníci ich obchádzajú pomocou techník, ktoré nevyužívajú súbory, ale zneužívajú administračné nástroje," podotkli experti.



Štvrtým trendom sú podľa spoločnosti útoky smerujúce priamo na manažované IT služby. Čoraz viac útokov je vedených na ich poskytovateľov s cieľom preniknúť do systémov viacerých zákazníkov naraz.



"Kybernetickí útočníci neustále vylepšujú stratégie a techniky, ako obísť existujúcu obranu podnikov a organizácií a získať prístup k dátam, ktoré môžu speňažiť," podotkla firma s tým, že nielenže vylepšujú jednotlivé metódy útokov, ale tiež ich vzájomne kombinujú do komplexných, viacfázových útokov. Podmienkou úspešnej obrany proti takýmto napadnutiam je existencia viacvrstvového zabezpečenia.