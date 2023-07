Kyberbezpečnosť verejného sektora sa má zlepšiť, podpísala prezidentka

Bratislava 18. júla (TASR) - Kybernetická a informačná bezpečnosť verejného sektora sa má zlepšiť. Vyplýva to z novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Právna úprava dopĺňa jednoznačnejšie vymedzenie povinnosti používať jednotný dizajnový manuál pre webové sídla a elektronické služby. Cieľom je zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb, a to aj vo vzťahu k vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR o elektronizácii agendy verejnej správy.



Novela ďalej spresňuje kompetencie vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT a MIRRI. S tým súvisí úprava vzťahov medzi zákonom o ITVS a zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Úprava zavádza aj jednoznačný postup pri nahlasovaní kybernetických bezpečnostných incidentov.



Legislatívna zmena má tiež znížiť byrokratickú záťaž a upravuje aj zákon o e-Governmente. To má priniesť napríklad jednoduchšie pravidlá pre vytváranie elektronických formulárov, vysvetlilo MIRRI.



Legislatívnou zmenou sa tiež spresňuje napríklad stanovenie postupov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov pre všetkých správcov. Odrážajú sa ňou požiadavky vyplývajúce z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.



Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.