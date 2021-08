Kyberbezpečnostné firmy si môžu zvýšiť dôveryhodnosť získaním značky

Bratislava 10. augusta (TASR) - Oblasť kybernetickej bezpečnosti naberá na dôležitosti a je príležitosťou aj pre slovenské firmy. Tie si môžu zvýšiť svoju spoľahlivosť, dôveryhodnosť i kompetentnosť získaním značky Cybersecurity Made in Europe. Informovalo o tom Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré slovenským firmám udeľuje toto označenie.



Slovenskí dodávatelia či poskytovatelia riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa môžu o toto označenie uchádzať od januára. Označenie ako prvé na Slovensku získali firmy Eset a Alison Slovakia.



"Značka Cybersecurity Made in Europe nerozlišuje medzi veľkými ani malými, príležitosť získať ju má každý subjekt, ktorý splní požadované kritériá. Kredit značky je zaistený kritériami na jej udelenie a predpokladám, že bude stále rásť," okomentoval generálny riaditeľ centra Ivan Makatura.



Značka podľa jeho slov dáva príležitosť slovenským firmám preukázať dôveryhodnosť a kompetentnosť na svetom trhu a umožňuje im obstáť aj v konkurencii európskych firiem. Označenie môže firme priniesť aj konkurenčnú výhodu v európskom priestore v porovnaní so spoločnosťami z USA alebo Číny.



"Pre firmu, ktorá má transparentnú vlastnícku štruktúru, využíva európske pracovné zdroje a pôsobí v kybernetickej bezpečnosti, získanie značky predstavuje odborne fundovaný hodnotiaci proces," doplnilo centrum s tým, že uchádzač musí okrem iného preukázať, že predmetom jeho činnosti je kybernetická bezpečnosť a viac ako 50 % aktivít patrí do výskumu a vývoja v tejto oblasti a sú realizované zamestnancami v Európe.



Uchádzač tiež musí dodržiavať podmienky definované Európskou bezpečnostnou agentúrou v dokumente Základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné produkty a služby IKT. Produkt alebo služby uchádzača musia byť zároveň v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).