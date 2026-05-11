Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Kybernetické hrozby na Slovensku naberajú na intenzite a stávajú sa každodennou realitou. Ukazujú to najnovšie dáta od telekomunikačnej spoločnosti SWAN. Len počas prvého štvrťroku 2026 bolo zablokovaných viac ako 546.000 bezpečnostných incidentov.
Ešte znepokojivejšie je, že útoku čelila takmer polovica všetkých zariadení, konkrétne 46,74 %. Inými slovami, takmer každý druhý používateľ internetu sa v priebehu troch mesiacov stal cieľom kybernetického útoku. To, čo bolo kedysi doménou veľkých firiem a inštitúcií sa dnes týka bežných ľudí, ich mobilov, správ aj každodenného online správania. Za nárastom stojí najmä automatizácia útokov a ich čoraz vyššia sofistikovanosť. Útočníci už nemusia cieliť na konkrétnu obeť, ale dokážu zasiahnuť tisíce používateľov naraz.
Najvýraznejším typom hrozby naďalej ostáva tzv. malvér. Ten tvoril dominantnú časť všetkých incidentov. V absolútnych číslach išlo o viac ako 514.000 prípadov. Malvér pritom často funguje nenápadne, bez viditeľných príznakov a dokáže kradnúť citlivé údaje, sledovať aktivitu používateľa alebo zneužívať zariadenie na ďalšie útoky. Popri ňom sa vo veľkom objavoval aj tzv. phishing, teda podvodné správy a stránky, ktoré sa snažia vylákať prihlasovacie alebo bankové údaje.
Najvyšší počet útokov sa zaznamenal počas kvartálu v januári, no ani nasledujúce mesiace nepriniesli výrazné upokojenie. Február a marec si udržali vysokú úroveň incidentov. To naznačuje, že nejde o krátkodobý výkyv, ale o stabilný trend rastúcej aktivity kyberzločincov.
Z pohľadu bezpečnosti je dôležité aj to, že útočníci čoraz častejšie zneužívajú legitímne webové stránky. Tie sa po napadnutí menia na nástroje útoku bez vedomia ich prevádzkovateľov. Používateľ tak môže naraziť na hrozbu aj tam, kde by ju prirodzene nečakal.
