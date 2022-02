Kybernetické útoky budú pokračovať, môžu sa zamerať na bankový sektor

Bratislava 28. februára (TASR) – Je pravdepodobné, že kybernetické útoky budú pokračovať. Zrejme sa zamerajú na národné subjekty, veľké inštitúcie a bankový sektor. Domnieva sa spoločnosť Kaspersky, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou.



"Spoločnosti mimo Ukrajiny by tiež mali zostať obozretné a prijať všetky preventívne opatrenia proti cieleným útokom, ako aj útokom na dodávateľský reťazec. Situáciu pozorne sledujeme a pozorne sledujeme prúd nových kybernetických útokov hlásených na Ukrajine," vyhlásila pre TASR. Pokračovala, že ani tie najväčšie spoločnosti nemôžu očakávať, že odolajú útokom suverénneho štátu, ktorý je odhodlaný poškodzovať ich záujmy, o to viac v kontexte, keď útoky možno považovať za legitímny vojnový akt a "nemusia sa obťažovať" kradnutím potajme.



Spoločnosť odporúča, aby ľudia presadzovali účinné bezpečnostné postupy a zabezpečili, že vniknutie do ich siete bude pre všetkých útočníkov čo najmenej nákladovo efektívne. "Uistite sa, že všetky internetové systémy sú aktuálne a majú nainštalované najnovšie záplaty a že na používateľských počítačoch máte nainštalovaný bezpečnostný softvér. Ďalej, že máte nastavené rozsiahle protokolovanie, ktoré umožňuje upozorňovať na podozrivé udalosti či konanie. Odporúčame zaviesť striktný zoznam povolených aplikácií na všetkých počítačoch a aktívne loviť útočníkov vo vnútornej sieti spoločnosti. V najextrémnejších situáciách tiež odporúčame odpojiť prístroje od internetu všade, kde je to možné," konštatovala spoločnosť.



Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT upozornilo na používanie podozrivých stránok, ktorých účelom je vykonávať DDoS útoky. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa v slovenskom kybernetickom priestore vyskytli výzvy na distribuované útoky na webové stránky v Rusku, a to pomocou jednoduchého webového odkazu, ktorý si "záujemca" má nechať otvorený v prehliadači. Postupne sa vyskytli rôzne modifikácie tohto webového odkazu, ktoré cielili na webové stránky na Slovensku. "Na tieto linky však neklikajte, keďže môžu vykonať škodlivý kód, znefunkčniť vaše zariadenie, zapríčiniť únik informácií, a ide o nelegálnu aktivitu," informoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) na sociálnej sieti.



Riziká, ktorým čelí Slovenská republika, sa zásadnejšie nelíšia od susediacich krajín v strednej či v západnej Európe bez ohľadu na bezpečnostnú situáciu. NBÚ nedávno informoval cez sociálne siete, že zaznamenal zvýšený výskyt kybernetických bezpečnostných rizík. "NBÚ ako ústredný orgán štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť podniká všetky zákonné kroky pre bezpečný a plynulý chod systémov prevádzkovateľov základnej služby," poznamenal hovorca úradu Peter Habara. Úrad zároveň monitoruje bezpečnostnú situáciu, podniká preventívne aj reaktívne kroky na situácie, ktoré priebežne vznikajú, a aktívne komunikuje so všetkými subjektmi vo svojej pôsobnosti.