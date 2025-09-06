< sekcia Ekonomika
Kybernetický útok v podniku Jaguar Land Rover v Nitre narušil výrobu
Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 6. septembra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorá má v Nitre svoj výrobný závod, čelí kybernetickému incidentu. Informovala o tom na svojej webovej stránke.
Ako uvádza vo svojom vyhlásení, okamžite podnikla potrebné kroky. „Na zmiernenie dopadu incidentu sme reagovali proaktívnym vypnutím našich systémov,“ konštatuje JLR.
Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by došlo ku krádeži údajov o zákazníkoch, ale naše maloobchodné a výrobné aktivity boli vážne narušené,“ píše sa vo vyhlásení JLR.
Ako uvádza vo svojom vyhlásení, okamžite podnikla potrebné kroky. „Na zmiernenie dopadu incidentu sme reagovali proaktívnym vypnutím našich systémov,“ konštatuje JLR.
Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by došlo ku krádeži údajov o zákazníkoch, ale naše maloobchodné a výrobné aktivity boli vážne narušené,“ píše sa vo vyhlásení JLR.