Sobota 6. september 2025
Kybernetický útok v podniku Jaguar Land Rover v Nitre narušil výrobu

Snímka zo závodu automobilky Jaguar Land Rover v meste Solihull vo Veľkej Británii. Solihull, 4. februára 2016. Foto: TASR/Michal Svítok

Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom.

Autor TASR
Nitra 6. septembra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorá má v Nitre svoj výrobný závod, čelí kybernetickému incidentu. Informovala o tom na svojej webovej stránke.

Ako uvádza vo svojom vyhlásení, okamžite podnikla potrebné kroky. „Na zmiernenie dopadu incidentu sme reagovali proaktívnym vypnutím našich systémov,“ konštatuje JLR.

Automobilka v súčasnosti pracuje na reštartovaní svojich globálnych aplikácií kontrolovaným spôsobom. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by došlo ku krádeži údajov o zákazníkoch, ale naše maloobchodné a výrobné aktivity boli vážne narušené,“ píše sa vo vyhlásení JLR.
