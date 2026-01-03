< sekcia Ekonomika
Kybernetický zločin nemá hranice, čakať treba cielené útoky aj kampane
Najväčší podiel hrozieb na Slovensku predstavovali tzv. botnetové útoky zamerané na vyradenie systémov z prevádzky.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Ročná krivka početnosti kybernetických útokov na Slovensku s miernymi odchýlkami koreluje s globálnou krivkou - 1842 kybernetických útokov týždenne na jednu organizáciu v druhom polroku 2025 znamená v medziročnom porovnaní nárast o 27 %. Varovanie uvádza správa kyberbezpečnostnej spoločnosti Check Point.
Najväčší podiel hrozieb na Slovensku predstavovali tzv. botnetové útoky zamerané na vyradenie systémov z prevádzky. Ransomvérové útoky (vydieračský softvér) tvorili menší podiel incidentov, ale ostávajú vysoko rizikovou hrozbou. Rozsahom dokážu paralyzovať chod podnikov aj verejných inštitúcií a zverejnením osobných údajov ohrozujú ďalšie subjekty.
„Kybernetický zločin nepozná hranice. Globálne prepojenie ekonomiky robí zo Slovenska rovnocenný cieľ bez ohľadu na veľkosť krajiny alebo firiem,“ uviedol Tomáš Valenta zo spoločnosti Check Point Software Technologies. Podrobné štatistiky a analýzu hrozieb umožňuje aj fakt, že kyberbezpečnostné riešenia a analýzy pomocou umelej inteligencie (AI) sa čoraz častejšie uplatňujú v organizáciách všetkých veľkostí a segmentov.
Medzi trendy, ktoré budú silnieť v roku 2026, patrí posun ransomvérovej stratégie, nelegálny obchod s osobnými údajmi a využívanie AI v kybernetických útokoch. Firmy a inštitúcie sú vystavené sofistikovaným a cieleným kybernetickým útokom a zároveň plošným masívnym kampaniam zameraným najmä na menšie organizácie. „Incident na katastri, odstavenie automobilovej výroby aj ransom v slovenských firmách potvrdzuje tento trend,“ dodal Valenta.
Najväčší podiel hrozieb na Slovensku predstavovali tzv. botnetové útoky zamerané na vyradenie systémov z prevádzky. Ransomvérové útoky (vydieračský softvér) tvorili menší podiel incidentov, ale ostávajú vysoko rizikovou hrozbou. Rozsahom dokážu paralyzovať chod podnikov aj verejných inštitúcií a zverejnením osobných údajov ohrozujú ďalšie subjekty.
„Kybernetický zločin nepozná hranice. Globálne prepojenie ekonomiky robí zo Slovenska rovnocenný cieľ bez ohľadu na veľkosť krajiny alebo firiem,“ uviedol Tomáš Valenta zo spoločnosti Check Point Software Technologies. Podrobné štatistiky a analýzu hrozieb umožňuje aj fakt, že kyberbezpečnostné riešenia a analýzy pomocou umelej inteligencie (AI) sa čoraz častejšie uplatňujú v organizáciách všetkých veľkostí a segmentov.
Medzi trendy, ktoré budú silnieť v roku 2026, patrí posun ransomvérovej stratégie, nelegálny obchod s osobnými údajmi a využívanie AI v kybernetických útokoch. Firmy a inštitúcie sú vystavené sofistikovaným a cieleným kybernetickým útokom a zároveň plošným masívnym kampaniam zameraným najmä na menšie organizácie. „Incident na katastri, odstavenie automobilovej výroby aj ransom v slovenských firmách potvrdzuje tento trend,“ dodal Valenta.