Kyberútoky na školstvo sa vo svete za posledný rok zvýšili o 75 %

Bratislava 16. novembra (TASR) - Kybernetické útoky na vzdelávací sektor sa vo svete za posledný rok zvýšili o 75 %. Priemerný počet kybernetických incidentov na jednu vzdelávaciu inštitúciu narástol z 20 na 35. Vyplýva to z aktuálnej správy Digital Defense Report spoločnosti Microsoft.



Phishing tvoril 35 % týchto útokov, ransomvér 25 % a únik údajov 20 %. "Aj ďalší pravidelný report spoločnosti Microsoft Cyber Signals zameraný tentoraz na sektor vzdelávania upozorňuje, že naň denne smeruje viac ako 15.000 správ so škodlivými kódmi QR vrátane phishingu, spamu a malvéru," uviedla spoločnosť.



Vzdelávacie inštitúcie podľa nej majú tendenciu zdieľať veľa oznámení v elektronickej pošte. Bežne tak umožňujú externým odosielateľom z hromadných poštových systémov prispievať do svojho prostredia. "Táto kombinácia otvorenosti a nedostatku kontroly vytvára živnú pôdu pre kybernetické útoky," podotkla spoločnosť.



Hlavným problémom slovenských škôl v tejto oblasti je podľa odborníkov nedostatok špecializovaných pracovníkov. Taktiež obmedzené finančné zdroje a potreba priebežného vzdelávania zamestnancov a študentov. "K týmto výzvam sa pridáva aj vyvíjajúca sa povaha kyberhrozieb, ktoré si vyžadujú neustálu ostražitosť a prispôsobovanie sa," dodala spoločnosť.



Pred otvorením QR kódu preto odporúča skontrolovať si jeho adresu URL. Používatelia by ich nemali otvárať z neočakávaných zdrojov, najmä ak správa používa naliehavý jazyk alebo obsahuje chyby. Taktiež stojí za zváženie zavedenie "služby ochranného názvu domény". Ide o nástroj, ktorý pomáha predchádzať ransomvéru a iným kybernetickým útokom.



"Vzdelávajte študentov a zamestnancov v oblasti bezpečnostnej hygieny a nabádajte ich, aby používali viacfaktorovú autentifikáciu alebo bezheslovú ochranu. Štúdie ukázali, že pravdepodobnosť kompromitácie účtu je pri používaní viacfaktorového overovania o viac ako 99,9 % nižšia," uzavrela spoločnosť.