Kyberzločinci sa sústreďujú na kryptomeny čoraz viac

Bratislava 13. júna (TASR) – Kyberzločinci sa čoraz viac sústreďujú na kryptomeny. Počet nových modifikácií minerov sa v marci oproti februáru zvýšil viac než štvornásobne. Upozornila na to kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky.



Kryptominery sú škodlivé programy určené na odcudzenie kryptomeny z infikovaných zariadení. Škodlivý program je často inštalovaný bez vedomia používateľa. Pomaly odčerpávajú rôzne druhy kryptomien, pričom v niektorých prípadoch dokážu minery odcudziť aj milióny. Kým v roku 2018 sa stali tieto nástroje obľúbenými zbraňami kyberzločincov, v roku 2020 ich popularita klesala. Tento rok však priniesol zmenu. Od februára do marca sa počet jedinečných modifikácií minerov zvýšil z 3815 na 16.934. Celkovo v 1. kvartáli tohto roka objavili experti spoločnosti skoro 24.000 nových modifikácií minerov.



"Zároveň sa stabilným tempom zvyšoval aj počet používateľov, ktorí sa na svojich zariadeniach stretli s minermi – zo 187.746 v januári na 200.045 používateľov v marci 2021. Celkovo sa s minermi v 1. štvrťroku stretlo 432.171 jedinečných používateľov," zhrnuli experti.



Podľa odborníkov sa zatiaľ nedá povedať, či tento trend bude pokračovať. "Zdá sa však, že zvýšenie hodnoty bitcoinu a iných kryptomien vyvolalo vyšší záujem o minery. Ak budú trhy s kryptomenami aj tento rok silné, je pravdepodobné, že sa aj naďalej budeme stretávať s ďalšími prípadmi, keď používatelia narazia na minery," komentoval bezpečnostný expert spoločnosti Evgeny Lopatin.



Na zníženie rizika krádeže kryptomien odporúčajú odborníci nainštalovať si do počítača silné bezpečnostné riešenie. "Keďže minery sú často distribuované ako 'riskware' - čo je legitímny softvér, ktorý sa dá zneužiť – nie sú bezpečnostnými riešeniami automaticky blokované. Mali by ste si preto nakonfigurovať nastavenia svojho bezpečnostného riešenia tak, aby blokovali všetky 'riskware' programy," radia odborníci. Takisto odporúčajú aktualizovať softvér na všetkých používaných zariadeniach. "Ak chcete zabrániť minerom v zneužití slabých miest, použite nástroje, ktoré vedia automaticky detegovať zraniteľnosti a sťahovať a inštalovať záplaty," uzavreli odborníci. Vyzdvihli tiež dôležitosť inštalovania aplikácií len z legitímnych zdrojov.