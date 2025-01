Kyjev a Moskva potvrdili ukončenie tranzitu ruského plynu do Európy

Kyjev 1. januára (TASR) - Moskva a Kyjev v stredu potvrdili, že ruský plyn už nebude prepravovaný do Európy cez Ukrajinu, čím sa ukončila desaťročia trvajúca dohoda a posledná "obeť vojny medzi týmito susedmi". TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Ruský energetický gigant Gazprom vo vyhlásení uviedol, že "ruský plyn sa od 06.00 h SEČ nedodáva prostredníctvom tranzitu cez Ukrajinu".



Od rozpadu Sovietskeho zväzu (ZSSR) v roku 1991 sa ruský plyn dodával do Európy prostredníctvom plynovodov vedúcich cez územie Ukrajiny.



Platnosť poslednej tranzitnej zmluvy vypršala v stredu, keď sa Ukrajina rozhodla nepredĺžiť dohodu po ruskej invázii z februára 2022.



Ruský plyn v roku 2023 predstavoval menej ako desať percent dovozu plynu do EÚ, čo v porovnaní so stavom pred vojnou predstavuje pokles o vyše 40 percent.



Niektorí členovia EÚ, väčšinou na východe, sú však z geografických a politických dôvodov stále vo veľkej miere závislí od ruského plynu, pripomína AFP.



"Zastavili sme tranzit ruského plynu," uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister pre energetiku German Galuščenko, pričom tento krok označil za "historický".



Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu prinúti niektoré krajiny siahnuť hlbšie do svojich rezerv a snažiť sa dovážať viac skvapalneného zemného plynu, konštatuje AFP.



Maďarska sa však tento krok v podstate nedotkne, keďže väčšinu ruského plynu dostáva krajina cez Čiernomorský plynovod, ktorý je alternatívnou trasou obchádzajúcou Ukrajinu, keďže vedie cez Turecko a Balkán.