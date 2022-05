Kyjev oznámil, či otvorí tranzit cez Sochranovku

Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajina nepovolí tranzit ruského plynu do Európy cez stanicu Sochranovka, dokiaľ Kyjev nebude mať plnú kontrolu nad svojím systémom plynovodov. Povedal to vo štvrtok šéf ukrajinského prevádzkovateľa plynovodov GTSOU. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V utorok (10. 5.) spoločnosť GTSOU deklarovala v prípade tranzitu cez Sochranovku vis maior (vyššiu moc), pričom ako dôvod uviedla zásahy do zariadení a krádeže suroviny proruskými separatistami. Zároveň oznámila, že od 11. mája zastavuje tranzit plynu touto trasou, ktorá zabezpečuje takmer tretinu z celkového tranzitu ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny. Plynovodná vetva prechádza cez Luhanskú oblasť, časť ktorej je pod kontrolou proruských separatistov od roku 2014.



"Neotvoríme to. A to až dovtedy, dokiaľ nebudeme mať všetky aktíva pod svojou kontrolou," uviedol pre Reuters šéf GTSOU Sergij Makogon. Dodal, že ruský plynárenský koncern Gazprom podľa všetkého nevedel o tom, že separatisti začali plyn určený na tranzit vykrádať.



Podľa Makogona však Gazprom stále môže dodávať do Európy pôvodný objem plynu, a to cez stanicu Sudža, ktorá ostáva otvorená. Gazprom sa k tomu nevyjadril, už skôr však uviedol, že technologicky nie je možné pretransferovať všetok objem plynu iba na Sudžu, čo podľa Kyjeva nie je pravda.