Kyjev získal z predaja menších aktív najviac financií za dekádu

Kyjev 11. mája (TASR) - Ukrajina získala v 1. kvartáli z predaja menších štátnych aktív najväčší objem financií za poslednú dekádu napriek vojnovému konfliktu, ktorý ničí ukrajinskú ekonomiku. Navyše Fond štátneho majetku plánuje sprivatizovať ďalšie tisícky podnikov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po rokoch útlmu nový šéf Fondu štátneho majetku Rustem Umerov odštartoval privatizačný proces. Od svojho nástupu do funkcie v septembri minulého roka získal fond z predaja menších štátnych aktív 2,5 miliardy hrivien, čo v prepočte predstavuje približne 68,36 milióna USD (62,54 milióna eur). Za prvé tri mesiace tohto roka získala Ukrajina z predaja menších aktív do štátneho rozpočtu viac než 902 miliónov hrivien, čo je najlepší výsledok za 10 rokov.



"Zhruba 80 % z predaných podnikov predstavujú agropodniky, firmy z oblasti infraštruktúry a realitné firmy," povedal Umerov v rozhovore pre agentúru Reuters.



Vojna zdevastovala veľkú časť ukrajinskej ekonomiky, najmä na východe krajiny, kde je sústredených viacero veľkých podnikov. Svetová banka odhaduje, že náklady na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny dosiahnu 411 miliárd USD. Hrubý domáci produkt (HDP) klesol v minulom roku o vyše 29 %, čo predstavuje najprudší pokles ukrajinskej ekonomiky od vyhlásenia nezávislosti štátu v roku 1991. Vláda očakáva tento rok rozpočtový deficit na úrovni 38 miliárd USD a na zabezpečenie vyplatenia miezd či sociálnych dávok krajina potrebuje pomoc zo zahraničia.



Umerov dodal, že jeho hlavnou úlohou bude prilákať investorov a zabezpečiť návrat stratových firiem k zisku. "V krajine sa nachádza zhruba 3600 štátnych podnikov, z ktorých zhruba 85 % nefunguje alebo je stratových," povedal Umerov, pre ktorého je kľúčové rozbehnúť čo najskôr veľkú privatizáciu. K aktívam, ktoré by mohli prísť na rad v nasledujúcom období, patria chemický podnik Odesa Preport Plant či energetická firma Centrenergo. O odštartovaní veľkej privatizácie však najskôr bude musieť rozhodnúť ukrajinský parlament.



(1 EUR = 1,093 USD)