Gastrosektor potrebuje okamžitú pomoc, tvrdia iniciatívy

Bratislava 23. novembra (TASR) – Navrhované zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor iniciatíva #StáleMámeChuť víta, no zároveň upozorňuje na fakt, že takáto zmena bude reálnou pomocou len za predpokladu plne otvorených prevádzok.



Iniciatíva tiež vyzýva vládu SR na férovú spoluprácu. V kritickom pandemickom období chce byť gastro súčinné, ale potrebuje okamžitú pomoc vo forme kompenzácií. Platforma rovnako vyjadruje obavu nad súčasnou podobou COVID automatu, ktorá je pre gastrosektor devastačná.



Gastrosektor dlhodobo upozorňuje, že systémovým opatrením pre záchranu prevádzok pred krachom a nenapraviteľnými škodami je zníženie DPH pre toto odvetvie, zo súčasných 20 na 10 %.



Platforma #StáleMámeChuť preto víta návrh Ministerstva financií SR, zároveň však zdôrazňuje, že v súčasnej situácii treba prioritizovať a hľadať okamžité a efektívne riešenia.



Členovia platformy #StáleMámeChuť dlhodobo poukazujú na absentujúcu štátnu podporu. S nulovou pomocou počas tretej vlny stojí gastrosektor podľa iniciatívy doslova nad priepasťou. "Prevádzky urýchlene potrebujú konkrétnu pomoc – či už v podobe zvýšenia 'prvej pomoci', spustenia opatrenia 3B, ale napríklad aj kompenzáciou nájmov ako doplnkovej, čiastkovej pomoci. Gastro a rekreačný bonus, ktorý začal byť skloňovaný ako jedna z budúcich foriem podpory, vítame, ale teraz sú potrebné urýchlené riešenia, okamžitá pomoc," vysvetlila Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.



COVID automat, ktorý v čiernych okresoch zatvoril prevádzky pre všetkých zákazníkov, považuje platforma za veľmi nešťastné riešenie. Sektoru hrozí s ďalšou vlnou pandémie ozajstný kolaps, preto je garancia otvorených prevádzok jedným z najefektívnejších spôsobov pomoci pre toto odvetvie. Gastro ukázalo v mnohých ohľadoch svoju súčinnosť pri dodržiavaní pandemických opatrení, ale zatvorené prevádzky bez okamžitej pomoci berú podnikateľom poslednú šancu prežiť.



"Budúcnosť gastrosektora začína mať rovnakú farbu, ako väčšina okresov v COVID automate. Kým v zahraničí OP bežne využívajú gastroslužby, na Slovensku prevádzkam dáva stopku COVID automat. Nemožnosť otvoriť svoje podniky môže pre mnohých podnikateľov znamenať okrem iného ďalšie prepúšťanie zamestnancov. Ak sa počíta s krátkodobým lockdownom, radi by sme počuli garanciu od vlády, že takéto nastavenie naozaj potrvá len nasledujúce tri týždne, počas ktorých dostane gastro adekvátne kompenzácie. Následná úprava COVID automatu, ktorá OP zákazníkom otvorí dvere do prevádzok, je v rozbiehajúcej sa zimnej sezóne nevyhnutnosťou," zdôraznil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.