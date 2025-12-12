< sekcia Ekonomika
Kyriakos Pierrakakis z Grécka sa stal novým predsedom Euroskupiny
Ministri financií 20-člennej eurozóny vo štvrtok na zasadnutí v Bruseli rozhodli, že 42-ročný Pierrakakis bude novým predsedom Euroskupiny.
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Grécky minister financií Kyriakos Pierrakakis bol vo štvrtok (11. 12.) na zasadnutí ministrov financií eurozóny zvolený za šéfa Euroskupiny, ako sa tento formát nazýva. Väčšina tlačových agentúr v tejto súvislosti pripomína, že ide o pozoruhodný obrat pre krajinu, ktorá ešte pred desiatimi rokmi bola na pokraji bankrotu a vypadnutia z eurozóny, informuje spravodajca TASR.
Ministri financií 20-člennej eurozóny vo štvrtok na zasadnutí v Bruseli rozhodli, že 42-ročný Pierrakakis bude novým predsedom Euroskupiny. V tejto funkcii nahradí Paschala Donohoea z Írska. V hlasovaní ministrov druhý najväčší počet hlasov získal belgický minister financií Vincent Van Peteghem.
„Zdá sa, že sú na ústupe staré rozdiely, ktoré v Európe existovali, medzi severom a juhom, východom a západom, takzvanými šetrnými a takzvanými míňajúcimi krajinami,“ povedal Pierrakakis na tlačovej konferencii po svojom vymenovaní. Skonštatoval, že k tomu dochádza zrejme preto, lebo výzvy, ktorým dnes krajiny eurozóny čelia, sú „viac-menej bežné“ pre všetkých.
Pierrakakis za svoje kľúčové priority na čele Euroskupiny považuje výdavky na obranu a technologické inovácie.
Nový šéf Euroskupiny má na starosti grécke financie iba od marca tohto roku, predtým pôsobil ako minister pre digitálnu správu vecí verejných a vzdelávania.
„Grécko za posledných desať rokov prešlo dlhú cestu. Vaše zvolenie za prezidenta Euroskupiny je zmysluplným uznaním tohto pokroku,“ uviedol predseda Európskej rady António Costa na svojom účte na sociálnej platforme X.
Tlačová agentúra AFP pripomenula, že kolosálny dlh a finančné problémy Grécka boli hlavným problémom Euroskupiny počas finančnej krízy, ktorá ohrozovala členstvo Grécka v menovej únii. Po rokoch úsporných opatrení pod dohľadom veriteľov z medzinárodnej trojky a bolestivých reforiem má teraz Grécko rozpočtový prebytok a zaznamenáva hospodársky rast, ktorý prekonáva väčšinu krajín EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
