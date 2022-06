L. Birnbaum: Nemecko by malo zvýšiť domácu produkciu plynu

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecko by malo preskúmať všetky možnosti zvýšenia domácej produkcie zemného plynu vrátane frakovania. Povedal to v súvislosti s rastúcim napätím na nemeckom trhu s plynom šéf energetickej spoločnosti E.ON Leonhard Birnbaum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"V súčasnej situácii by už nemalo byť žiadne tabu preveriť všetky možnosti, ktoré nám umožnia našu situáciu zlepšiť," povedal Birnbaum v rozhovore pre podcast nemeckého ekonomického týždenníka WirtschaftsWoche.



Pre pokles dodávok plynu z Ruska aktivovalo Nemecko koncom marca prvý stupeň zo svojho trojstupňového krízového plánu. Následne vo štvrtok (23. 6.) aktivovalo druhý stupeň po tom, ako ruský Gazprom v minulom týždni výrazne znížil dodávky plynu cez plynovod Severný prúd 1.



Podľa šéfa E.ON by maximalizácia domácej produkcie mohla byť súčasťou riešenia a takýto krok by mohol byť aj ekologickejší než iné alternatívy. Produkcia zemného plynu a ropy v Nemecku postupne klesá. Dôvodom je najmä zákaz ťažby pomocou frakovania, ako aj fakt, že zákony v oblasti životného prostredia sťažujú firmám možnosti získať povolenie na novú ťažbu. Otázky okolo domácej ťažby sa objavili už krátko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu, minister hospodárstva Robert Habeck však v apríli uviedol, že vláda neplánuje zákaz frakovania zrušiť.