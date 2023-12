Luis Caputo: Inflácia v Argentíne sa v decembri výrazne zrýchli

Buenos Aires 14. decembra (TASR) - Miera inflácie v Argentíne bude v decembri "podstatne vyššia než v predchádzajúcom mesiaci," varoval argentínsky minister hospodárstva Luis Caputo. Pritom novembrová medzimesačná miera inflácie dosiahla takmer 13 % a medziročná prekonala 160 %, čo predstavuje najprudší rast spotrebiteľských cien za 32 rokov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



V utorok (12. 12.) Caputo oznámil sériu opatrení na podporu krízou zmietanej ekonomiky, pričom ich súčasťou je zredukovanie dotácií na energie a dopravu od februára, prípadne marca, najmä však devalvácia pesa o viac než 50 %. Kurz argentínskej meny tak oproti doláru dosiahne po novom 800 pesos za dolár, zatiaľ čo pôvodne to bolo 365 pesos/USD.



Spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli v novembri medzimesačne o 12,8 %, uviedol v stredu (13. 12.) argentínsky štatistický úrad. To je najvýraznejšia medzimesačná inflácia za posledných 14 rokov. V októbri predstavovala 8,3 %, pričom analytici očakávali, že zrýchli na 11,8 %.



V medziročnom porovnaní sa inflácia zrýchlila v novembri z októbrových približne 143 % na 160,9 %. To znamená najprudší medziročný rast spotrebiteľských cien od júna 1991.



Caputo upozornil, že údaje za december budú ešte horšie. Potvrdil tak slová nového argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý počas nástupu do funkcie v nedeľu 10. decembra uviedol, že medzimesačná miera inflácie by mohla v decembri dosiahnuť 20 %. V zrýchľovaní by mala pokračovať aj ďalej a Milei nevylučuje, že v nasledujúcich mesiacoch môže dosiahnuť až okolo 40 %.