L. Cengelová: Dostatok projektov zabezpečí plynulosť výstavby

Bratislava 4. novembra (TASR) – V poslednom roku sa na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR intenzívne pracovalo na príprave projektových dokumentácií stavieb, ktorých realizácia sa očakáva v najbližších rokoch. Dostatok pripravených projektov má zabezpečiť plynulosť výstavby. Na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva to v pondelok uviedla štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengelová.



"Cieľom je, aby bolo v zásobníku pripravených dostatok projektov a nedochádzalo tak k prerušovaniu verejných obstarávaní, hlavne v plynulosti výstavby," poznamenala. Zároveň dodala, že verí v úspešné dokončenie verejných obstarávaní, ktoré sa už realizujú.



Poukázala však na problémy, ktoré súvisia s odvolávaním pri verejnom obstarávaní. "Žiaľ, stal sa z toho národný šport niektorých osôb, ktoré síce nie sú schopné predložiť najlepšiu ponuku, alebo nemajú čo priniesť v procese prípravy stavieb, ale všemožne sa usilujú zmariť príležitosť ostatných súťažiacich," podotkla Cengelová. Opätovne napadnutá bola napríklad súťaž na R2 Kriváň – Mýtna a podobné problémy sú aj na úseku R3 na Orave.



Napriek tomu predpokladá, že rozbehnuté verejné obstarávania sa ukončia čoskoro. "Budúci rok by bolo takto rozostavaných približne 30 ďalších nových kilometrov rýchlostných ciest na úsekoch Kriváň – Mýtna, Košice, Šaca – Košické Oľšany a na Orave, dúfame, že uzavrieme čoskoro zmluvu na Tvrdošín – Nižná," priblížila štátna tajomníčka.



Aktuálne je tak podľa jej slov vo výstavbe viac ako 150 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a vo verejnom obstarávaní sú ďalšie tri úseky. "Na cestách prvej triedy sa aktuálne realizujú alebo súťažia stavby za takmer 200 miliónov eur," vyčíslila. Súčasne poznamenala, že v oblasti koľajovej dopravy sa realizujú stavby za viac ako 400 miliónov eur a uskutočňuje sa verejné obstarávanie na investície do koľajovej infraštruktúry za sumu presahujúcu 800 miliónov eur.