< sekcia Ekonomika
De Guindos: Cyklus znižovania úrokových sadzieb ECB sa možno neskončil
Miera inflácie v eurozóne sa v auguste ustálila na cieľovej úrovni banky, ktorými sú 2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) možno ešte nedokončila svoju sériu znižovania úrokových sadzieb, ktorá sa začala v júni 2024. Naznačil to vo štvrtok viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
ECB minulý týždeň ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 2 % už druhé zasadnutie po sebe po tom, ako ju predtým znížila osemkrát za rok.
Miera inflácie v eurozóne sa v auguste ustálila na cieľovej úrovni banky, ktorými sú 2 %. Počas diskusie MNI Connect, ktorú zorganizovala spoločnosť Market News International (MNI), de Guindos uviedol, že hoci riziko poklesu inflácie pod cieľovú úroveň ECB v strednodobom horizonte „nie je veľké“, ďalšie znižovanie kľúčovej sadzby nemožno vylúčiť.
Varoval, že ekonomické prostredie zostáva „veľmi neisté“ a ECB tak „musí naďalej uplatňovať veľmi obozretný prístup“. „Nevieme, či sa cyklus uvoľňovania skončil,“ povedal de Guindos. „Ak sa okolnosti zmenia, potom ho zmeníme.“
Viceprezident ECB okrem toho odhadol, že hospodársky rast eurozóny v druhej polovici roka sa nebude výrazne líšiť od 2. štvrťroka. Dodal pritom, že riziká pre rast sú teraz „vyváženejšie“.
Viceprezident ECB vyjadril tiež obavy z cien na akciovom trhu a označil ich za „veľmi vysoké“, keďže investori zaujímajú „zhovievavý“ pohľad na politické a ekonomické riziká. Varoval, že možnosť „nehody“ na finančných trhoch je veľká.
ECB minulý týždeň ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 2 % už druhé zasadnutie po sebe po tom, ako ju predtým znížila osemkrát za rok.
Miera inflácie v eurozóne sa v auguste ustálila na cieľovej úrovni banky, ktorými sú 2 %. Počas diskusie MNI Connect, ktorú zorganizovala spoločnosť Market News International (MNI), de Guindos uviedol, že hoci riziko poklesu inflácie pod cieľovú úroveň ECB v strednodobom horizonte „nie je veľké“, ďalšie znižovanie kľúčovej sadzby nemožno vylúčiť.
Varoval, že ekonomické prostredie zostáva „veľmi neisté“ a ECB tak „musí naďalej uplatňovať veľmi obozretný prístup“. „Nevieme, či sa cyklus uvoľňovania skončil,“ povedal de Guindos. „Ak sa okolnosti zmenia, potom ho zmeníme.“
Viceprezident ECB okrem toho odhadol, že hospodársky rast eurozóny v druhej polovici roka sa nebude výrazne líšiť od 2. štvrťroka. Dodal pritom, že riziká pre rast sú teraz „vyváženejšie“.
Viceprezident ECB vyjadril tiež obavy z cien na akciovom trhu a označil ich za „veľmi vysoké“, keďže investori zaujímajú „zhovievavý“ pohľad na politické a ekonomické riziká. Varoval, že možnosť „nehody“ na finančných trhoch je veľká.