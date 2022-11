L. de Guindos: ECB bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb

Madrid 23. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb dovtedy, dokiaľ nedostane infláciu zhruba na úroveň svojho strednodobého cieľa, teda približne na 2 %. Od tohto zámeru neplánuje ustúpiť napriek tomu, že ekonomika eurozóny smeruje do recesie. Povedal to v stredu viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



De Guindos odmietol uviesť rozsah, v akom by ECB mala na najbližšom decembrovom zasadnutí zvýšiť úrokové sadzby. Uviedol iba, že to bude závisieť od ďalšieho vývoja inflácie. "Môžem povedať toľko, že náš prístup bude vždy rovnaký. Budeme pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb na úroveň, ktorá nám umožní zabezpečiť smerovanie inflácie k našej definícii cenovej stability," povedal na finančnom fóre v Madride.



Podľa neho sa inflácia bude aj v nasledujúcich mesiacoch pohybovať okolo 10 %, poukázal však najmä na vývoj jadrovej inflácie (očistenej o nestabilné ceny energií a potravín). "Je veľmi dôležité sledovať vývoj jadrovej inflácie a prípadné sekundárne vplyvy, pretože tie budú determinovať reakciu menovej politiky," povedal De Guindos.



Odhaduje, že rast spotrebiteľských cien sa v 1. štvrťroku, prípadne v 1. polroku budúceho roka spomalí, jadrová inflácia však bude podľa ECB v nasledujúcich mesiacoch stále vysoká. V tejto súvislosti dodal, že ani spomalenie hospodárskeho rastu či recesia samy o sebe vysokú úroveň inflácie nezmiernia.