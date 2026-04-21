L. de Guindos: ECB musí byť pri stanovovaní úrokových sadzieb opatrná
Autor TASR
Madrid 21. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí byť pri stanovovaní úrokových sadzieb opatrná, a to pre vysokú neistotu vyplývajúcu z konfliktu na Blízkom východe. Povedal to v utorok viceprezident ECB Luis de Guindos.
Najbližšie zasadnutie ECB, na ktorom banka bude rozhodovať aj o úrokových sadzbách, sa uskutoční na budúci týždeň. Viacerí členovia Rady guvernérov, ako aj prezidentka ECB Christine Lagardová uviedli, že zatiaľ nemajú dostatok údajov, ktoré by poukazovali na nevyhnutnosť zvýšenia úrokových sadzieb s cieľom utlmiť infláciu. Aj Luis de Guindos vyzval na opatrnejší prístup.
„V súvislosti s touto mimoriadne neistou situáciou musíme byť opatrní, mať chladnú hlavu a analyzovať dostupné dáta,“ povedal viceprezident ECB na podujatí v Španielsku. Zopakoval vyjadrenia niektorých ďalších predstaviteľov ECB, podľa ktorých sa ceny energií momentálne nachádzajú medzi základným scenárom ECB počítajúcim iba s dočasným zrýchlením inflácie a horším scenárom s väčším vplyvom inflácie a s dlhodobejšími účinkami.
Zároveň varoval pred tromi zdrojmi rizika pre finančnú stabilitu v eurozóne. Sú to prehnane vysoké ceny akcií, uvoľnená fiškálna politika v niektorých krajinách a problémy v oblasti súkromného dlhu.
Ďalšiu správu ECB o finančnej stabilite predstaví Luis de Guindos 27. mája. Bude to jeho posledná správa ako člena Výkonnej rady ECB. Jeho mandát viceprezidenta ECB sa končí 31. mája a od 1. júna ho na tomto poste nahradí guvernér chorvátskej centrálnej banky Boris Vujčič.
