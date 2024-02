L. de Guindos: ECB potrebuje viac údajov na zníženie úrokových sadzieb

Madrid 28. februára (TASR) - Inflácia v eurozóne by mala pokračovať v spomaľovaní, Európska centrálna banka (ECB) však potrebuje viac údajov, aby mohla pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. Povedal to v stredu viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB udržuje úrokové sadzby od septembra na rekordnej úrovni a zatiaľ odmieta diskusie o ich skorom znížení. Predstavitelia banky poukazujú najmä na rast miezd, ktorý je podľa nich stále dosť vysoký na to, aby ECB mohla začať s uvoľňovaním momentálne reštriktívnej menovej politiky.



"Proces dezinflácie bude pokračovať," povedal Luis de Guindos. Dodal však, že až po tom, ako údaje o inflácii vrátane tých o jadrovej inflácii ukážu, že eurozóna sa dostáva bližšie k inflačnému cieľu, sa zmení aj smerovanie menovej politiky.



Najbližšie zasadnutie ECB je naplánované na 7. marca a v rámci neho centrálna banka predstaví aj nové ekonomické prognózy. Práve tie by mali rozhodnúť minimálne o začatí diskusií o znížení úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. Podľa ECB rozhodujúce údaje o vývoji miezd v eurozóne za 1. štvrťrok tohto roka budú zverejnené v máji, takže až na júnovom zasadnutí bude mať banka k dispozícii informácie, či sa tempo rastu miezd stabilne spomaľuje.



Signály z ECB ovplyvnili aj odhady investorov. Tí ešte pred pár týždňami predpokladali, že banka tento rok zníži úrokové sadzby o 150 bázických bodov, postupne však svoje prognózy revidovali smerom nadol. Teraz odhadujú, že ECB zníži v tomto roku úrokové sadzby celkovo o 80 bázických bodov, pričom s prvou redukciou príde v júni.