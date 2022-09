L. de Guindos: Eurozóna môže cez zimu skĺznuť do recesie

Frankfurt nad Mohanom 21. septembra (TASR) - Eurozóna môže cez zimu skĺznuť do recesie, keďže pribúdajú riziká, ktoré ohrozujú jej rast. Ale ani to nebude stačiť na zníženie inflácie bez ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Uviedol to v stredu viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hospodársky rast euroregiónu zasiahlo strmé zdraženie energií a strata ruského plynu. Narastá tak riziko prideľovania energie cez zimu, zatiaľ čo domácnosti a podniky zápasia s vysokými nákladmi.



"Trhy veria, že spomalenie ekonomiky samo o sebe zníži infláciu," povedal de Guindos na konferencii. "V skutočnosti to nie je pravda. Aj menová politika musí k tomu prispieť."



ECB sľúbila zvýšenie sadzieb na každom zo svojich nadchádzajúcich zasadnutí. Trhy tak predpokladajú, že na jar budúceho roka presiahne depozitná sadzba banky 2,5 %. V súčasnosti je na úrovni 0,75 %.



De Guindos pripomenul, že nedávne ekonomické údaje poukazujú na podstatné spomalenie ekonomiky euroregiónu a pôvodná prognóza ECB o stagnácii v zimných mesiacoch sa zhoršuje smerom k poklesu ekonomiky.



Inflácia je momentálne "veľmi, veľmi" vysoká, povedal de Guindos, podľa ktorého potenciálne predĺženie ruskej vojny na Ukrajine zvyšuje riziko, že sa inflácia udrží na tejto úrovni nepríjemne dlho.



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahlo minulý mesiac 9,1 % a v nasledujúcich mesiacoch sa očakáva jeho ďalšie zrýchlenie pred tým, než začne pomaly klesať a aj v roku 2024 sa bude stále držať ad 2-% cieľom ECB.