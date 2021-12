L. de Guindos: Inflácia sa bude k 2-percentnej hranici vracať dlhšie

Frankfurt nad Mohanom 8. decembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa bude vracať k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB) pomalšie, než sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v stredu viceprezident ECB Luis de Guindos.



Ako uviedla agentúra Reuters, vysoká inflácia je výzvou pre ECB, ktorá nemá veľa skúseností s rýchlym rastom spotrebiteľských cien. Banka bude problém riešiť najbližšie na svojom zasadnutí 16. decembra.



ECB zatiaľ stále tvrdí, že vysoká inflácia je dočasnou záležitosťou a na úroveň inflačného cieľa sa vráti bez dodatočnej podpory. Čoraz viac finančníkov však varuje, že vývoj môže byť omnoho nepriaznivejší, než sa čakalo, a banka by mala pristúpiť k obmedzeniu stimulov.



Luis de Guindos síce zopakoval postoj ECB, pripustil však, že inflačné riziká "mierne vzrástli" a návrat k inflačnému cieľu bude trvať o niečo dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. "Sme presvedčení, že inflácia sa začne zmierňovať na začiatku roka 2022, pričom v 2. polroku budúceho roka sa tempo spomaľovania zrýchli a priblíži sa k inflačnému cieľu na úrovni 2 %," povedal. "Pravdepodobne to potrvá trochu dlhšie, miera inflácie však v budúcom roku pôjde nepochybne nadol," dodal de Guindos.



V novembri dosiahla medziročná miera inflácie v eurozóne rekordnú úroveň 4,9 %. Viacero analytikov počíta iba s pomalým zmierňovaním rastu spotrebiteľských cien a ako uviedli, neočakávajú, že by sa inflácia dostala pod kľúčové 2 % skôr ako v úplnom závere roka 2022.