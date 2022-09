L. de Guindos: Inflácia v eurozóne je čoraz vyššia a ekonomika slabne

Madrid 26. septembra (TASR) - Inflácia v eurozóne je čoraz väčšia, zatiaľ čo hospodársky rast slabne, keďže blok zápasí s následkami ruskej vojny na Ukrajine. Uviedol to v pondelok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vidíme, že v 3. a vo 4. štvrťroku dochádza k výraznému spomaleniu hospodárstva a môžeme sa ocitnúť s rastom blízko nule," povedal de Guindos na konferencii.



Očakáva sa, že rast inflácie v euroregióne sa tento mesiac zrýchlil na 9,6 %, čo bude rekordné maximum pre menový blok. Aj tempo rastu tzv. jadrovej inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, sa zrýchľuje.



ECB začiatkom tohto mesiaca zvýšila úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov len niekoľko týždňov po tom, ako ich posunula smerom nahor o 50 bázických bodov. Prisľúbila niekoľko ďalších krokov v nasledujúcich mesiacoch, keďže inflácia v eurozóne dosiahla najvyššiu úroveň v histórii a hrozí, že tam "zakotví".



Analytici sa v súčasnosti rozchádzajú v názoroch na to, či ECB v októbri zvýši kľúčový úrok o 50 alebo 75 bázických bodov s následným zvýšením na každom stretnutí až do jari budúceho roka.



De Guindos neposkytol žiadnu predstavu o tom, ako bude banka zvyšovať úrokové sadzby, ale dodal, že budúce pohyby budú "závislé od údajov" z ekonomiky, pričom uviedol, že inflačné tlaky sa nedávno zvýšili.