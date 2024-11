L. de Guindos varuje USA pred obchodnou vojnou a jej dôsledkami

Frankfurt nad Mohanom 26. novembra (TASR) - Viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos vyjadril v utorok znepokojenie nad globálnymi ekonomickými rizikami po tom, ako novozvolený americký prezident Donald Trump oznámil plány na clá pre Čínu, Kanadu a Mexiko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



De Guindos varoval, že clá by mohli prerásť do obchodnej vojny, čo by malo negatívny vplyv na globálny hospodársky rast, infláciu a finančnú stabilitu.



"Keď zavediete clá, musíte byť pripravení na odvetu druhej strany," poznamenal. "Nakoniec by sa to mohlo zmeniť na obchodnú vojnu, ktorá by bola extrémne škodlivá pre svetovú ekonomiku," povedal.



Trump v kampani sľúbil clá aj na dovoz z Európskej únie. De Guindos pripomenul, že rast ekonomiky eurozóny zostáva krehký a stúpajúce geopolitické riziká i neistota v súvislosti s politikou USA by mohli narušiť obchodnú a fiškálnu stabilitu a ovplyvniť hospodárstvo regiónu. "V decembri budeme mať nové prognózy, ale vývoj ukazuje, že rast zostáva krehký," skonštatoval de Guindos.



Pokiaľ ide o úrokové sadzby ECB, aktuálne údaje podporujú ich ďalšie zníženie v decembri. Trajektória akýchkoľvek budúcich škrtov však "bude závisieť od vývoja inflácie," povedal s tým, že je ťažké predpovedať konkrétny počet a rozsah zníženia úrokov.



"Znížili sme úrokové sadzby trikrát a trajektória našej menovej politiky je jasná. Ak sa potvrdia naše projekcie, budeme pokračovať v menej reštriktívnom nastavení menovej politiky," uviedol. Podľa analytikov záverečné zasadnutie ECB v tomto roku prinesie ďalšie zníženie depozitnej sadzby, pravdepodobne na 3 %.



De Guindosove vyjadrenia prichádzajú po tom, čo hlavný ekonóm ECB Philip Lane začiatkom týždňa vyhlásil, že menová politika ECB by nemala zostať reštriktívna príliš dlho, aby nebrzdila hospodársky rast. Tento názor zdieľajú aj prezident Bundesbank Joachim Nagel či guvernér írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf.



Šéf portugalskej centrálnej banky Mario Centeno vo svojom prejave v Lisabone poukázal zase na slabý výkon európskej ekonomiky, ktorá stagnuje. "Táto stagnácia Európy je obeťou, ktorú Európania platia v boji proti inflácii," povedal.



Francois Villeroy de Galhau, guvernér francúzskej centrálnej banky sa zase domnieva, že ekonomická politika novej Trumpovej administratívy v USA môže mať "pomerne obmedzený" vplyv na infláciu v Európe, ale mohla by mať výraznejší vplyv na dlhodobé úrokové sadzby.



"Inflačný efekt by mohol byť v Európe relatívne obmedzený, avšak dlhodobé úrokové sadzby stanovené trhom majú určitú tendenciu prekročiť Atlantik," povedal Villeroy v utorok na konferencii retailových investorov v Paríži.