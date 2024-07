L. de Guindos: Viac dát pomôže ECB lepšie posúdiť situáciu

Madrid 23. júla (TASR) - Nové údaje a makroekonomické projekcie pomôžu Európskej centrálnej banke (ECB) v septembri lepšie zhodnotiť jej menovú politiku. Banka tak bude vo výhodnejšej pozícii na to, aby rozhodla o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Uviedol to viceprezident ECB Luis de Guindos. Informoval o tom portál RTÉ.



"Rozhodli sme sa, že ponecháme úrokové sadzby nezmenené. V septembri totiž budeme mať viac potrebných informácií," povedal de Guindos v rozhovore pre Europa Press s odkazom na rozhodnutie ECB z minulého týždňa úrokové sadzby nemeniť. "Vzhľadom na to, že údajov bude podstatne viac, september je v porovnaní s júlom výhodnejším mesiacom na prijímanie rozhodnutí," dodal viceprezident ECB.



ECB na svojom poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou, ktoré sa uskutočnilo 18. júla, ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni po tom, ako ich v júni znížila o 25 bázických bodov. Kľúčová úroková sadzba tak zotrvala na úrovni 4,25 % a depozitná sadzba na úrovni 3,75 %.