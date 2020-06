L. Drábiková: Poslanecký prieskum má zistiť, ako funguje SP

Bratislava 9. júna (TASR) – V Sociálnej poisťovni (SP) by sa mal 22. júna uskutočniť poslanecký prieskum. Cieľom je zistiť, ako pracuje počas záťaže spôsobenej koronakrízou. Na utorkovom brífingu v Národnej rade (NR) SR to uviedla poslankyňa hnutia OĽaNO Lucia Drábiková.



Zámer vykonať poslanecký prieskum schválil parlamentný sociálny výbor. Drábiková priblížila, že obdobie koronakrízy prinieslo zvýšené nároky aj na zamestnancov SP. Poukázala však aj na to, že dostávajú mnohé podnety s tým, že niektoré problémy nie sú riešené alebo sú riešené neskoro. "Vzhľadom na opatrenia počas koronakrízy bol obrovský problém, pretože pobočky Sociálnej poisťovne boli zatvorené, mnohí ľudia sa nevedeli dovolať, nevedeli si zistiť informácie, nevedeli, či podali žiadosť správne, žiadosti boli pre mnohých aj ťažko čitateľné," podotkla.



Prieskumom chcú podľa Drábikovej napomôcť aj k skvalitneniu vnútorných procesov poisťovne. Cieľom má byť aj to, aby systém podávania žiadostí bol nastavený čo najviac priateľsky k občanom, aby to bolo jednoduché a zrozumiteľné. Nálezy z prieskumu následne poslanci predložia na výbore pre sociálne veci.



Tento zámer víta aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Skonštatoval, že si uvedomuje zvýšený nápor na zamestnancov Sociálnej poisťovne. Verí, že ak sa stali chyby, boli individuálne. Cieľom prieskumu podľa neho nie je dehonestovať prácu zamestnancov SP.



Predsedníčka parlamentného výboru pre sociálne veci Jana Žitňanská (Za ľudí) zároveň dodala, že prieskum nemá za cieľ odvolať generálneho riaditeľa SP Ľubomíra Vážneho. Ide podľa nej o to, že sa ozývajú mnohí ľudia, ktorí nedostali odpoveď od SP alebo nedostali včas vyplatené dávky.