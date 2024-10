L. Feld: Nemecká infraštruktúra potrebuje investície za 400 mld. eur

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Nemecká infraštruktúra sa rozpadáva a v nasledujúcich rokoch bude možno potrebovať investície približne za 400 miliárd eur. Povedal to tento týždeň vplyvný nemecký ekonóm Lars Feld. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Feld, ktorý je profesorom na Freiburskej univerzite a poradcom ministra financií Christiana Lindnera, v najnovšej štúdii uviedol, že nemecké diaľnice, železnice a energetická infraštruktúra si urgentne vyžadujú financie. "Investície zo strany štátu už dlhodobo nestačia ani na udržanie status quo," povedal Feld.



Štúdia vypracovaná na objednávku fondu Union Investment odhaduje, že iba do cestnej infraštruktúry bude v rokoch 2025 až 2028 potrebné investovať viac než 57 miliárd eur. Ďalších zhruba 63 miliárd eur budú potrebovať železnice. Navyše, dlhodobé investície do energetických zariadení na pevnine aj na mori v rámci takzvanej zelenej transformácie môžu dosiahnuť 270 miliárd eur, dodáva sa v štúdii.



Nájsť kapitál na také vysoké investície môže byť zložité. Nemecká ekonomika stagnuje a vláda má, čo sa týka výrazného zvyšovania výdavkov, obmedzené možnosti, pretože musí dodržiavať prísne fiškálne pravidlá známe ako dlhová brzda.



V roku 2022 dosiahli nemecké verejné investície 2,6 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je približne jeden percentuálny bod pod priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Vláda však v poslednom období prišla s určitým riešením. Krátko pred zverejnením štúdie nemecký minister hospodárstva Robert Habeck navrhol vytvorenie štátneho investičného fondu, ktorý by mal ekonomiku podporiť. V rámci projektu by si firmy mohli 10 % z hodnoty svojich investícií odpočítať z daní alebo im tento podiel priamo preplatí štát.