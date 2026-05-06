< sekcia Ekonomika
Ľ. Galko neuspel s návrhom zvýšiť prídavok prvákom základnej školy
Aktuálne vyplácaný príspevok pre prvákov k prídavku na dieťa, ktorý má tieto zvýšené náklady kompenzovať, bol vo výške 110 eur určený ešte v roku 2022.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Jednorazový prídavok na dieťa pre prvákov základnej školy sa nezvýši. Nezaradený poslanec Ľubomír Galko neuspel v Národnej rade (NR) SR s návrhom zvýšiť jeho sumu o 20 eur na 130 eur. Parlament v stredu jeho návrh novely zákona o prídavku na dieťa neposunul do druhého čítania.
„Podľa prieskumov spotrebiteľských združení predstavujú priemerné výdavky na školskú tašku, školské pomôcky, prezuvky, športové vybavenie a základné oblečenie sumu približne 250 až 350 eur. Tieto náklady vznikajú koncentrovane v priebehu jedného mesiaca, pričom bežný mesačný prídavok na dieťa vo výške 60 eur ich nedokáže pokryť,“ uviedol Galko v dôvodovej správe.
Aktuálne vyplácaný príspevok pre prvákov k prídavku na dieťa, ktorý má tieto zvýšené náklady kompenzovať, bol vo výške 110 eur určený ešte v roku 2022 a podľa poslanca nezohľadňuje nárast cien.
Navýšenie prídavku malo pomôcť rodinám prekonať zvýšenú finančnú záťaž pri nástupe dieťaťa do školy a zmierniť aj negatívne sociálne vplyvy konsolidácie a nárastu cien. Zároveň toto opatrenie malo podporiť rovnosť šancí detí pri nástupe do školy, keďže rodičia by im mohli nakúpiť potrebné vzdelávacie pomôcky.
„Podľa prieskumov spotrebiteľských združení predstavujú priemerné výdavky na školskú tašku, školské pomôcky, prezuvky, športové vybavenie a základné oblečenie sumu približne 250 až 350 eur. Tieto náklady vznikajú koncentrovane v priebehu jedného mesiaca, pričom bežný mesačný prídavok na dieťa vo výške 60 eur ich nedokáže pokryť,“ uviedol Galko v dôvodovej správe.
Aktuálne vyplácaný príspevok pre prvákov k prídavku na dieťa, ktorý má tieto zvýšené náklady kompenzovať, bol vo výške 110 eur určený ešte v roku 2022 a podľa poslanca nezohľadňuje nárast cien.
Navýšenie prídavku malo pomôcť rodinám prekonať zvýšenú finančnú záťaž pri nástupe dieťaťa do školy a zmierniť aj negatívne sociálne vplyvy konsolidácie a nárastu cien. Zároveň toto opatrenie malo podporiť rovnosť šancí detí pri nástupe do školy, keďže rodičia by im mohli nakúpiť potrebné vzdelávacie pomôcky.