Ľ. Galko neuspel s návrhom zvýšiť prídavok prvákom základnej školy

Na snímke poslanec NR SR Ľubomír Galko. Foto: TASR -Jakub Kotian

Aktuálne vyplácaný príspevok pre prvákov k prídavku na dieťa, ktorý má tieto zvýšené náklady kompenzovať, bol vo výške 110 eur určený ešte v roku 2022.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Jednorazový prídavok na dieťa pre prvákov základnej školy sa nezvýši. Nezaradený poslanec Ľubomír Galko neuspel v Národnej rade (NR) SR s návrhom zvýšiť jeho sumu o 20 eur na 130 eur. Parlament v stredu jeho návrh novely zákona o prídavku na dieťa neposunul do druhého čítania.

Podľa prieskumov spotrebiteľských združení predstavujú priemerné výdavky na školskú tašku, školské pomôcky, prezuvky, športové vybavenie a základné oblečenie sumu približne 250 až 350 eur. Tieto náklady vznikajú koncentrovane v priebehu jedného mesiaca, pričom bežný mesačný prídavok na dieťa vo výške 60 eur ich nedokáže pokryť,“ uviedol Galko v dôvodovej správe.

Aktuálne vyplácaný príspevok pre prvákov k prídavku na dieťa, ktorý má tieto zvýšené náklady kompenzovať, bol vo výške 110 eur určený ešte v roku 2022 a podľa poslanca nezohľadňuje nárast cien.

Navýšenie prídavku malo pomôcť rodinám prekonať zvýšenú finančnú záťaž pri nástupe dieťaťa do školy a zmierniť aj negatívne sociálne vplyvy konsolidácie a nárastu cien. Zároveň toto opatrenie malo podporiť rovnosť šancí detí pri nástupe do školy, keďže rodičia by im mohli nakúpiť potrebné vzdelávacie pomôcky.
