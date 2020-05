Ľ. Galko opäť pracuje na Ministerstve obrany SR

Bratislava 11. mája (TASR) - Bývalý šéf rezortu obrany Ľubomír Galko opäť pracuje na Ministerstve obrany (MO) SR. Pre TASR to potvrdil samotný Galko. Podľa informácií Topky.sk by sa mal stať novým riaditeľom podniku Letecké opravovne Trenčín (LOTN).



"Potvrdzujem, že v súčasnosti som štátnym zamestnancom na MO SR," uviedol Galko. S otázkami o svojom možnom menovaní za riaditeľa opravovní odkázal na ministerstvo.



Podpredseda opozičného Smeru-SD Richard Raši na sociálnej sieti označil možné menovanie Galka za šéfa LOTN za pomstu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) koaličnému partnerovi Richardovi Sulíkovi (SaS), v ktorého strane Galko až do minulého roka pôsobil. Raši poukázal tiež na Galkove kauzy vo funkcii ministra, napríklad odpočúvanie či armádny nákup nepoužiteľných pneumatík.



Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obranným spravodajstvom (VOS). Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od sulíkovcov odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neúspešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách získala 0,14 percenta hlasov.