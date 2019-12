L. Kamenický: Cieľ vyrovnaného rozpočtu sa dá dosiahnuť

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovensku sa môže podariť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ak vlády budú hospodáriť zodpovedne. Skonštatoval to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v parlamente po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok.



Deficit v budúcom roku by mal dosiahnuť 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP), v tomto roku 0,68 % HDP. "Deficit do úrovne jedného percenta, tak ako to povedal aj predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko, nepovažujem za nejakú tragédiu, ako sa z toho snažia robiť opoziční poslanci. Máme stále zdravé verejné financie," podotkol Kamenický. Podľa neho nie je nesplniteľné ani vyrovnané hospodárenie, rozpočet s ním počíta až od roku 2021. "Samozrejme, ak budeme hospodáriť zodpovedne a ja pevne verím, že nová vláda, ktorá vzíde z volieb, bude, tak, samozrejme, cieľ vyrovnaného rozpočtu sa dá dosiahnuť," myslí si Kamenický.



Podľa schváleného rozpočtu si polepší napríklad rezort práce, ale aj zdravotníctva. Kamenický však práve v oblasti zdravotníctva vidí veľké rezervy. "Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) identifikoval úspory na úrovni okolo 300 miliónov až 400 miliónov eur, ktoré sa dajú dosiahnuť. Realita je zatiaľ okolo 114 miliónov eur, čo je nedostatočné, treba sa zaoberať vnútornými úsporami," myslí si minister. Tiež dúfa, že budúci minister alebo ministerka budú robiť všetko robiť pre to, aby rezort naplnil opatrenia, ktoré navrhuje ÚHP. Slovensko v pomere k hrubému domácemu produktu dáva totiž podľa neho rovnaký objem peňazí, ako aj krajiny V3. "Peňazí v zdravotníctve je dosť, len treba s nimi efektívnejšie narábať," podotkol Kamenický.



Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje v budúcom roku historicky prvýkrát spustenie korekčného mechanizmu, teda zastropovať verejné výdavky. Verejné financie sa totiž vlani výrazne odchýlili od cesty k vyrovnanému rozpočtu. Korekčný mechanizmus bude stanovený ako horný limit na celkové verejné výdavky v roku 2020. Podľa ministerstva sa tak posilnia mantinely na dosiahnutie cieľa v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Konkrétny návrh korekčného mechanizmu posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Rozhodnúť o ňom však musí aj vláda.



"Ide o to, že máme určitý štrukturálny deficit a určité výdavkové pravidlá, ktoré momentálne neplníme a musíme urobiť opatrenia výdavkových limitov na budúci rok. Je to nejaké regulačné opatrenie, ktoré nám pomáha k tomu, aby sme dosiahli cieľ. Som veľmi rád, že sa schválil rozpočet práve s deficitom 0,49 % HDP, ten korekčný mechanizmus práve hovorí o tom, aby sme sa vrátili na cestu strednodobých cieľov a schválením rozpočtu a jeho splnením by sme splnili požiadavky, ktoré sú na tento rozpočet," doplnil Kamenický.



Zároveň skonštatoval, že aktuálne schválený rozpočet bol jeho prvý a možno aj posledný, ktorý predkladal. "Neviem, aká bude budúcnosť a ako dopadnú voľby do Národnej rady SR. Nechcem hádať," dodal Kamenický.