Kamenický: Dôležitejšie ako deficit je, že dlh už piaty rok klesá

Bratislava 22. apríla (TASR) – Dôležitejšie ako 1,3-percentný deficit rozpočtu je, že verejný dlh Slovenska klesá piaty rok po sebe, myslí si to exminister financií, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Smer-SD Ladislav Kamenický. Pokles verejného dlhu potvrdil v stredu aj Štatistický úrad SR, vlani bol na úrovni 48 % hrubého domáceho produktu (HDP), rok predtým dlh predstavoval 49,4 % HDP. Podľa Kamenického je potešiteľné a veľmi dôležité, že Slovensko je tak stále mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy.



„My sme dali odhad deficitu minulý rok na úrovni 0,7 % (HDP, pozn. TASR) s tým, že dnes Eurostat potvrdil úroveň 1,3 %,“ reagoval Kamenický. Myslí si, že veľký vplyv na úroveň minuloročného schodku štátneho rozpočtu malo hospodárenie vyšších územných celkov i obcí, takisto aj hospodárenie niektorých štátnych organizácií, ktoré hospodárili inak, ako mali. „Detailný rozbor sa ešte len bude robiť, a potom vám dám konkrétne informácie,“ uzavrel.



„Uvidíme, čo bude robiť táto vláda, ja samozrejme vnímam to, že je tu nový koronavírus,“ dodal s tým, že dnes v parlamente bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorý napríklad hovorí o tom, že limitná suma na predaj dlhopisov bude nie vo výške 6,3 miliardy eur, ale až 10 miliárd eur. „Toto bude mať určite vplyv na verejný dlh,“ povedal Kamenický.



„Deficit vplýva na verejný dlh, ale keďže nám celkovo klesá verejný dlh, tak je jasne vidieť, že musíme mať primárny prebytok, to znamená, že ak odrátame všetky náklady, ktoré sú spojené s financovaním dlhu, tak sme v podstate v prebytku,“ dodal Kamenický s tým, že tento výsledok považuje za dobrý.