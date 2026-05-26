Utorok 26. máj 2026
L. Kamenický: E-faktúra má byť výhodná pre štát aj podnikateľov

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Zavedenie e-fakturácie má byť výhodné pre štát, ktorému pomôže bojovať proti daňovým únikom, aj pre podnikateľov, ktorí získajú spravodlivejšie podnikateľské prostredie. Na konferencii Finančnej správy (FS) k e-fakturácii sa na tom zhodli minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a prezident FS Jozef Kiss.

„Dochádza k veľkým daňovým únikom a tí podnikatelia, samozrejme, potom víťazia. Majú presilovku voči tým ostatným. My sme tu na to, aby sme nastavili férové podmienky,“ vyhlásil Kamenický. Doplnil, že e-fakturácia časom povedie k zrušeniu kontrolného výkazu DPH a neskôr aj k zavedeniu predvyplneného daňového priznania.

Podľa Kissa je e-fakturácia ďalším krokom vo vývoji fakturácie. Pripomenul, že v súčasnosti je fakturácia jednoduchšia a menej komplikovaná ako pred 20 rokmi a e-fakturácia má byť ďalším zjednodušením. Dodal, že FS je technicky aj technologicky pripravená na spustenie dobrovoľnej e-fakturácie budúci týždeň.
