L. Kamenický má výhrady voči spôsobu prijímania výdavkových limitov

Bratislava 16. marca (TASR) – Poslanec opozičného Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický má "obrovské" výhrady voči spôsobu, akým sa idú v Národnej rade (NR) SR prijímať výdavkové limity. Hovorí o nedostatočnom čase na preštudovanie pozmeňujúceho návrhu k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy.



Kamenický v stredu v rozprave skonštatoval, že žiadal, aby sa uskutočnila podrobná diskusia v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet. Tvrdí, že sa na tom dohodli aj na výbore. "Tento zákon tu máme, dá sa povedať, jeden a pol roka, stále sa odkladá z jednej schôdze na druhú a po jeden a pol roku to urobíte takto 'na hulváta', že to hodíte ako psom do výboru a čakáte, že za toto všetci zahlasujú," vyhlásil.



Upozornil, že v návrhu sú rôzne "únikové klauzuly" a rôzne aktualizácie za určitých podmienok. Zaujímal sa, či sa výdavkové limity nenastavujú až pre budúcu vládu. Vyzval Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aj predsedu finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS), aby sa uskutočnila prezentácia celého návrhu s tým, aké to bude mať dosahy na rozpočtové kapitoly, na samotný rozpočet a podobne. Návrh zároveň podľa neho nerieši zadlženie SR.



Viskupič potvrdil, že prisľúbil podrobné prerokovanie výdavkových limitov aj z úcty k dôležitosti tohto zákona. "Ani ja nie som nijako spokojný s formou prerokovania," pripustil. Skonštatoval však, že o obsahu sa rokovalo dlhodobo a je dobrý. Podotkol, že žiadal aj Ministerstvo financií (MF) SR, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor na prerokovanie.



Záväzné limity verejných výdavkov mala pôvodne zaviesť novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá sa však presunula až na júnovú schôdzu. V koalícii nebola dohoda na tomto ústavnom zákone. Výdavkové limity sú aj míľnikom v pláne obnovy. Zaviesť by sa tak mali v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu. Rokovania o dlhovej a daňovej brzde by mali pokračovať neskôr.



Vláda schválila návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte 30. septembra 2020. Novelu zákona parlament síce už posunul do druhého čítania, zatiaľ ju však neschválil. Právna norma sa totiž už viackrát presúvala.