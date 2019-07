Kamenický chce Lagardovú ako šéfku Európskej centrálnej banky

Jej vymenovanie do čela tejto inštitúcie však musia odobriť aj ministri financií členských krajín EÚ.

Brusel 8. júla (TASR) - Ministri financií EÚ dostali po prvý raz vôbec možnosť odobriť nominanta Európskej rady na post predsedu Európskej centrálnej banky (ECB). Minister financií SR Ladislav Kamenický po príchode do Bruselu na zasadnutie Euroskupiny potvrdil, že nie sú žiadne náznaky, že by v utorok niekto mal námietky voči Christine Lagardovej, aby sa ujala tejto funkcie.



Francúzska pravicová politička, ktorá od 5. júla 2011 pôsobí ako generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF), bola minulý týždeň počas krízového summitu EÚ šéfmi vlád a štátov navrhnutá na jednu z top pozícií v štruktúrach EÚ, na post šéfky ECB, kde má nahradiť Maria Draghiho.



Jej vymenovanie do čela tejto inštitúcie však musia odobriť aj ministri financií členských krajín EÚ. V utorok budú predstavitelia finančných rezortov hovoriť o procese tejto nominácie a tiež tom, koho vymenovať do MMF ako náhradníka za Lagardovú.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v Bruseli pred novinármi zdôraznil, že táto pozícia by mala aj po odchode Lagardovej zostať krajinám EÚ, pričom ministri financií sa musia čo najskôr dohodnúť na jednom spoločnom "skúsenom a hodnovernom" kandidátovi.



Kamenický priznal, že sa osobne s Lagardovou pozná len krátko, od júnového zasadnutia Ecofinu v Luxemburgu. "Samozrejme, sledujem ju ako šéfku Medzinárodného menového fondu a myslím si, že je to veľmi pragmatická nominácia. My, ako Slovenská republika, určite túto nomináciu podporíme," vysvetlil a dodal, že nepredpokladá žiadne problémy, čo sa týkajú jej nominácie na šéfku ECB.