L. Kamenický: Pevne verím, že rozpočet na rok 2027 v koalícii prejde
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - S blížiacimi sa voľbami bude dohoda v rámci koalície stále ťažšia. Napriek tomu však minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) verí, že štátny rozpočet na rok 2027 prejde aj hlasovaním v Národnej rade (NR) SR.
„Samozrejme, bude veľmi závislý od toho, aké budú rozhovory v rámci koalície, na čom sa dohodneme, na čom sa nedohodneme. Bude to veľmi závisieť od toho, koľko to bude celé stáť a na konci koľko ľudí zahlasuje v parlamente. Ale ja pevne verím, že rozpočet na rok 2027 bude,“ uviedol v pondelok na tlačovej konferencii.
Zdôraznil, že ako minister vždy hľadal kompromisy a dokázal presadiť už štyri rozpočty. „Je to strašne náročné, to je najťažšia vec na tom celom. Lebo vymyslieť, čo by sa všetko dalo robiť, je možno oveľa jednoduchšie, ako to presadiť. Musím povedať, že ja som vždy poďakoval koaličným partnerom za korektný prístup. Samozrejme, blížime sa do volieb, už to bude stále horšie a horšie,“ konštatoval.
Súčasťou prípravy rozpočtu na budúci rok budú aj prorastové opatrenia, na ktorých pracuje hlavne ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Aj keď ich Kamenický pozná, konkrétne o nich zatiaľ nechcel hovoriť, keďže na nich ešte nie je dohoda v rámci koalície.
„Keď budeme mať už nejakú dohodu, tak potom by boli predstavené. Sú rôzne opatrenia, ktoré nestoja štátny rozpočet až tak veľa, ale vedia veľmi výrazne pomôcť podnikateľskému prostrediu, v oblasti záťaže podnikateľa a podobne. Toto sú cesty, ktoré vieme urobiť okamžite,“ doplnil Kamenický.
