Kamenický: Práca na ministerstve bola pre mňa prínosom

Bratislava 19. marca (TASR) – Končiaci minister financií Ladislav Kamenický pevne verí, že nová vláda "sa zhostí úloh tak, ako ich zvládla aj doterajšia vláda". Uviedol to dnes na poslednom zasadnutí vládneho kabinetu Petra Pellegriniho.



"Je veľmi vážna doba a aj tie pocity sú k nej primerané. Bolo mi cťou spolupracovať s touto vládou," skonštatoval Kamenický. Pôsobenie v kresle ministra financií označil za novú skúsenosť. "Práca na ministerstve bola pre mňa z profesionálneho hľadiska určite prínosom, takže mne to dalo veľa a zhostím sa svojej úlohy v Národnej rade SR. Budeme v opozícii a budeme dozerať na to, ako bude nová vláda plniť svoje úlohy," dodal Kamenický.



Za ministra financií bol vymenovaný vlani v máji po tom, ako z postu odišiel na post guvernéra Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.