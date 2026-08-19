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Kamenický: Premiérove priority pri rozpočte sú sucho, jadro a doprava
Koalícia podľa neho musí nájsť akceptovateľnú dohodu a politický kompromis, aby udržala verejné financie na uzde a splnila nevyhnutné európske kritériá.
Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Rozpočet na rok 2027 by mal podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zohľadňovať tri priority: boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. V stredu to po pracovnom stretnutí s premiérom na sociálnej sieti uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Rokovanie označil za „náročné“.
„Sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. Už čoskoro ma čaká aj ďalšie kolo rokovaní o rozpočte s koaličnými partnermi. Môj cieľ je jasný. Vláda musí pri rozpočte klásť maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí,“ uviedol Kamenický.
Koalícia podľa neho musí nájsť akceptovateľnú dohodu a politický kompromis, aby udržala verejné financie na uzde a splnila nevyhnutné európske kritériá. „Od toho závisí aj postoj investorov voči Slovensku,“ upozornil. Okrem toho skonštatoval, že strana Smer-SD je stabilná a ostáva už len nájsť spoločné riešenie.
„Sú to priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. Už čoskoro ma čaká aj ďalšie kolo rokovaní o rozpočte s koaličnými partnermi. Môj cieľ je jasný. Vláda musí pri rozpočte klásť maximálny ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí,“ uviedol Kamenický.
Koalícia podľa neho musí nájsť akceptovateľnú dohodu a politický kompromis, aby udržala verejné financie na uzde a splnila nevyhnutné európske kritériá. „Od toho závisí aj postoj investorov voči Slovensku,“ upozornil. Okrem toho skonštatoval, že strana Smer-SD je stabilná a ostáva už len nájsť spoločné riešenie.