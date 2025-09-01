Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
L. Kamenický: Rokovania o konsolidácii budú pokračovať budúci týždeň

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade.

Chceme ísť na základe toho, čo rozhodla koaličná rada, do hlbšej kvalitatívnej analýzy, to znamená že ideme robiť ďalšie stretnutia s jednotlivými ministrami,“ uviedol Kamenický.

Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla. Otvorená je stále napríklad oblasť hazardu, no koalícia určite nechce ísť v rámci konsolidácie do sociálnych štandardov, dodal Kamenický.
