L. Kamenický: Rokovania o konsolidácii budú pokračovať budúci týždeň
Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade.
„Chceme ísť na základe toho, čo rozhodla koaličná rada, do hlbšej kvalitatívnej analýzy, to znamená že ideme robiť ďalšie stretnutia s jednotlivými ministrami,“ uviedol Kamenický.
Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla. Otvorená je stále napríklad oblasť hazardu, no koalícia určite nechce ísť v rámci konsolidácie do sociálnych štandardov, dodal Kamenický.
