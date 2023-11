L. Kamenický: Snažíme sa zostaviť rozpočet do konca roka

Bratislava 2. novembra (TASR) - S rozpočtovým provizóriom na Slovensku nie sú skúsenosti a môžu pri ňom nastať rôzne komplikácie. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa mu preto chce vyhnúť, zároveň ho však v súčasnej situácii nemôže vylúčiť. Provizórium začne platiť, ak parlament do konca roka neschváli rozpočet na ďalší rok.



"My sa snažíme zostaviť rozpočet tak, aby bol schválený ešte do konca roka. Na tom robia všetci ľudia na ministerstve financií a či bude provizórium alebo nebude, bude závisieť samozrejme aj od politickej zhody na rozpočte," uviedol Kamenický vo štvrtok po rokovaní vlády.



Zopakoval, že rezort financií sa bude snažiť na budúci rok o konsolidáciu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) tak, ako to jeho strana avizovala ešte pred voľbami. Predtým, ako si dajú dokopy všetky čísla súvisiace s rozpočtom, nechcel bližšie komentovať konkrétne opatrenia.



"My robíme na opatreniach na príjmovej aj výdavkovej strane. Môžem povedať, že určite chceme riešiť to, čo zaujíma ľudí. Trináste dôchodky, budeme riešiť problémy s hypotékami a samozrejme budeme chcieť, aby napríklad banky, ktoré mali enormné zisky, boli solidárne s ľuďmi na Slovensku," priblížil Kamenický s tým, že "na stole" je aj možnosť zavedenia bankového odvodu.