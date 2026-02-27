< sekcia Ekonomika
L. Kamenický: V koalícii momentálne nie je dohoda na guvernérovi NBS
Doterajšiemu guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi skončilo oficiálne funkčné obdobie ešte minulý rok v júni. Vo funkcii však zostáva, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Vo vládnej koalícii momentálne nie je dohoda na novom guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS). Tému bude koalícia riešiť, keď takáto dohoda vznikne. Uviedol to v piatok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Doterajšiemu guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi skončilo oficiálne funkčné obdobie ešte minulý rok v júni. Vo funkcii však zostáva, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca. Koaličný Hlas-SD presadzuje ako svojho kandidáta opäť Kažimíra, ktorého však nepodporuje najsilnejšia vládna strana Smer-SD.
„Na to, aby sa niekto stal guvernérom alebo viceguvernérom NBS, musí prejsť procesmi. Musí mať súhlas vlády, parlamentu a musí prejsť cez pána prezidenta. Momentálne stav je taký, že táto dohoda nie je. Keď taká dohoda bude, tak sa to bude riešiť,“ konštatoval Kamenický.
Doterajšiemu guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi skončilo oficiálne funkčné obdobie ešte minulý rok v júni. Vo funkcii však zostáva, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca. Koaličný Hlas-SD presadzuje ako svojho kandidáta opäť Kažimíra, ktorého však nepodporuje najsilnejšia vládna strana Smer-SD.
„Na to, aby sa niekto stal guvernérom alebo viceguvernérom NBS, musí prejsť procesmi. Musí mať súhlas vlády, parlamentu a musí prejsť cez pána prezidenta. Momentálne stav je taký, že táto dohoda nie je. Keď taká dohoda bude, tak sa to bude riešiť,“ konštatoval Kamenický.