L. Kamenický: V parlamente bude potrebné upraviť rozpočet

Bratislava 15. októbra (TASR) - Rozpočet na budúci rok schválila vláda bez väčšej diskusie. Otvorené však naďalej ostávajú dve témy, pomoc s cenami energií a peniaze pre zdravotníctvo. Tie bude potrebné zohľadniť aj pri schvaľovaní rozpočtu v parlamente, nie však na úkor cieleného deficitu 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý musí byť dodržaný. Po utorkovom rokovaní vlády to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Odmietam akékoľvek špekulácie o tom, či sa tu konsoliduje alebo nekonsoliduje. Konsoliduje sa, je to nevyhnutnosť, ktorú bohužiaľ, musíme robiť, zdedili sme najhorší rozpočet v Európskej únii a musíme sa s týmto vysporiadať," zdôraznil. Ak by ku konsolidácii nedošlo, verejný dlh Slovenska by v najbližších rokoch vyrástol až na 66 % HDP. "Dovolím si otvorene povedať, ak by takto prudko narástol dlh, tak by sme sa dostali do situácie, že SR by mohla mať problémy s predajom svojich dlhopisov a mohli by sme sa dostať dokonca až do bankrotu," varoval minister.



Avizoval, že o rozpočte by mala Národná rada (NR) SR tradične rokovať na svojej schôdzi na prelome novembra a decembra. "Dovtedy musia prebehnúť všetky legislatívne zmeny, musia sa doriešiť aj veci, čo sa týka zdravotníctva a energopomoci. To sú dve veci, ktoré avizujeme už dlhodobo, že budú musieť byť ešte nejakým spôsobom pretavené aj v rozpočte," priblížil Kamenický.



V týchto oblastiach je podľa neho potrebné dôjsť ku kompromisnej dohode a peniaze sa musia nájsť v rámci rozpočtu. "Nepripúšťam debatu o tom, že by sa mal meniť ten cielený deficit, ktorý je nastavený na rok 2025 na 4,7 %, to je pre mňa nemenná veličina. Budeme musieť nájsť rezervy vnútri v tom rozpočte," zdôraznil šéf rezortu financií.



Od polovice januára budúceho roka začne podľa neho ministerstvo financií pracovať na ďalšom konsolidačnom balíku. Aj keď už má určité predstavy, čo by v ňom mohlo byť, nechcel ich zatiaľ konkretizovať. Jednou z možností je napríklad úprava dane z hazardu. "Ako som povedal aj pri poslednej konsolidácii, všetky možnosti sú otvorené... My budeme robiť poctivo tak ako doteraz a budeme hľadať v koalícii zhodu na konsolidácii aj na ďalší rok," doplnil Kamenický.



Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda. Národnej rade (NR) SR musí predložiť návrh rozpočtu každý rok do 15. októbra, parlament o ňom zvyčajne rozhoduje na poslednej riadnej schôdzi na prelome novembra a decembra.