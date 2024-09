L. Kamenický: Zákony o konsolidácii by mohli byť na najbližšej vláde

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ideálne by bolo, pokiaľ by na najbližšom rokovaní vlády boli už predložené zákony súvisiace s konsolidáciou. Uviedol to v pondelok minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD.



"Očakávam tento týždeň nejakú dohodu vzhľadom na termíny, ktoré máme pred sebou. Želal by som si, aby sme vedeli pripraviť už na najbližšiu vládu nejaké zákony, ktoré súvisia s konsolidáciou," uviedol Kamenický s tým, že rozpočet musí byť predložený do 15. októbra.