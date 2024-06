L. Kamenický: Zdroje budeme hľadať na strane výdavkov i príjmov

Bratislava 12. júna (TASR) - Len škrtaním peňazí na výdavkovej strane štát nevie ušetriť 1,4 miliardy eur, preto bude hľadať zdroje aj na strane príjmov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorá Slovensko čaká budúci rok.



"Za mňa môžem povedať, že nevieme vyškrtať toľko peňazí, aby sme ušetrili 1,4 miliardy, to nie je možné, to by sme znefunkčnili štát. Takže tieto opatrenia na výdavkovej strane sú nejakými pomocnými k tomu balíku, ktorý nakoniec predstavíme. Budeme hľadať aj na príjmovej stránke peniaze, ale aj na výdavkovej," priblížil Kamenický.



Doplnil, že už avizované konsolidačné opatrenia v podobe dane zo sladených nápojov a dane z tabakových výrobkov môžu priniesť do rozpočtu približne 100 miliónov eur. Úsporu bude štát podľa Kamenického hľadať hlavne pri výdavkoch ministerstiev.



"Ako som už avizoval, my sme oznámili to, že budeme hľadať úspory na výdavkovej strane, hlavne čo sa týka samotných ministerstiev. Aj premiér SR Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že chceme šetriť na strane ministerstiev. My budeme určite vyväzovať niektoré výdavky a bude na ministroch, ako naložia s tým stavom, tzn. že buď siahnu na odmeny ľudí, buď znížia počet svojich pracovníkov, alebo iné opatrenia na to, aby sa znížili výdavky ministerstiev," doplnil Kamenický.