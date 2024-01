L. Kamenický:Prioritou rezortu financií sú udržateľné verejné financie

Bratislava 3. januára (TASR) - Postupný návrat k udržateľným verejným financiám, s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), považuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) za základnú prioritu rezortu financií pre rok 2024. Pripomenul, že tento cieľ je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády na nasledujúce štyri roky. Ministerstvo však bude zároveň dbať o to, aby neklesala životná úroveň ľudí na Slovensku.



"Predchádzajúce vlády sa tvária, ako by sme tu mali tri a pol roka vzduchoprázdno, pritom počas ich vládnutia zanechali najhorší deficit v rámci krajín EÚ a historicky najrýchlejšie zvýšili zadlženie Slovenska. Aj to sú výsledky spravovania verejných financií Matovičovo - Hegerových vlád a úradníckej vlády prezidentky SR," zhodnotil Kamenický.



Považuje za úspech, že sa pracovníkom Ministerstva financií (MF) SR podarilo v historicky najkratšom čase pripraviť balíček konsolidačných opatrení, ako aj samotný štátny rozpočet na rok 2024. Ten bol ešte pred koncom roka schválený parlamentom a podpísaný prezidentkou. Ministerstvu financií sa tak podľa Kamenického podarilo na rok 2024 zabezpečiť normálne fungovanie štátu a pripraviť opatrenia, ktoré minimalizujú dopady na chudobou ohrozené skupiny obyvateľstva na Slovensku.



"Som rád, že sa koalícii ešte do konca roka 2023 podarilo pomôcť seniorom, rodinám s hypotékami, ako aj s cenami energií, ktoré by inak vzrástli o viac ako 120 %. Vláda vyplatila všetkým poberateľom dôchodkov 300 eur ešte pred Vianocami, doručila plnohodnotné 13. dôchodky, schválila pomoc pri refixáciách hypoték a strojnásobila pomoc s hypotékami pre mladých," vymenoval minister s tým, že tieto opatrenia pomôžu zlepšiť životnú úroveň ľudí na Slovensku. "Robíme presne to, čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami a tak to aj zostane," doplnil Kamenický.



Pre rok 2024 si ministerstvo pod jeho vedením stanovilo ako hlavné priority prípravu ďalších opatrení na stabilizáciu vývoja verejného dlhu v pomere k HDP pre roky 2025 až 2027, ale aj opatrenia na boj s cenami potravín. "Ceny potravín sú jednou z kľúčových priorít vlády Roberta Fica na rok 2024, nakoľko ľudia nesmú pociťovať dopady katastrofálneho hospodárenia bývalých vlád," dodal minister financií.